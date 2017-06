V Počátkách narazilo auto do spadlého stromu

Pelhřimov – Popadané stromy, k nimž hasiči vyjížděli v noci za čtvrtka na pátek, si na Pelhřimovsku vyžádaly 18 výjezdů. Na Pelhřimovsko dorazily bouřky později, do půlnoci vyjížděli pouze hasiči z Humpolce, a to do Jiřic.

Po půlnoci, přesněji řečeno zhruba od necelých tří hodin ráno, ale bouřky sílily a hasiče na různých místech okresu zaměstnaly až skoro do sedmé hodiny. Právě první z událostí, k níž došlo v Počátkách, patřila k nejzávažnějším. „Řidič s osobním vozidlem narazil do spadlého stromu, nehoda se obešla bez zranění. Zasahující hasiči vůz zajistili proti požáru a úniku provozních kapalin a strom z komunikace odstranili,“ uvedla k události mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. ČTĚTE TAKÉ: Hospodaření v Kališti mají v rukou také místní obyvatelé Na Pelhřimovsku odstraňovali hasiči popadané stromy ze silnic také například v Nádražní ulici v Počátkách, u Onšova, Rodinova nebo Černovic. V Částkovicích narazilo krátce před půl šestou osobní auto do stromu.

