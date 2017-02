V Počátkách hledají díruv potrubí. Ve dne i v noci

Počátky – Bez vody se v minulých dnech ocitli a lidé v části Počátek na Pelhřimovsku. Odborníci už od víkendu hledají místo úniku z potrubí, do vodojemů zatím proudí voda z cisteren.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Pokles vody zaregistrovali Počátečtí v pátek 27. ledna. „Vznikla porucha na vodovodním řadu. Spotřeba vody byla větší než přítok z pramenišť, a vodní sloupec ve vodojemu se nám tak začal snižovat. Od soboty proto lokalizujeme určité části města a přes noc vodu vypínáme," informoval počátecký starosta Karel Štefl.

Od začátku týdne tak ve městě každé ráno zasedá krizový štáb. „Řešíme, co už bylo uděláno, a rozhodujeme o tom, co uděláme. V pondělí jsme tu měli také zástupce větších odběratelů vody z počáteckého vodovodního řadu," řekl starosta Počátek Karel Štefl.

Únik vody nyní hledají experti ve dvou směnách. „Zajišťujeme prostředky tak, abychom mohli navážet vodu, a snažíme se, aby bylo zásobování vodou pro domácnosti neomezené. Zároveň jsme vyhlásili, aby místní lidé s vodou šetřili a chovali se rozumně," prozradil Štefl.

„Možností, kde by voda mohla vytékat, je celá řada, je to hledání na několik dnů a nocí. Do cíle zatím nevidíme, práci nám totiž také stěžují klimatické podmínky," pokračoval Štefl.

O víkendu, kdy je zvýšený odběr, doplňovali chybějící vodu do vodojemu počátečtí dobrovolní hasiči, pracovníci vodárenské společnosti Čevak a hasiči z Kamenice nad Lipou.

Noc na suchu

Obyvatelům v určitých lokalitách města netekla voda od pondělního večera do úterního rána. „Po dobu patnácti hodin neměli vodu lidé, kteří bydlí vysoko a v kopcích. To se týkalo hlavně sídliště, kde jsme museli vypojit čerpadlo, protože bychom je kvůli malému množství vody zničili. Ve zbylé části města lidem voda tekla, ale bez výrazného tlaku," popsal situaci ve městě Štefl.

Podle starosty se tak v základní a mateřské škole, v nemocnici ani v Agrodružstvu bez vody neocitli. „Nemocnici ani družstvo havárie na vodovodu žádným způsobem neohrozila," dodal Štefl.

Jeho slova potvrzuje i vrchní sestra zmíněné počátecké nemocnice Sylva Fröhlichová. „Problém s vodou jsme v nemocnici neměli. Hladinu vody se tu podařilo udržet. Poruchy na vodovodu se u nás nijak neodrazily. Večer byl sice slabší tlak, ale vodu jsme měli. Nemůžeme si dovolit být bez vody," řekla Fröhlichová.