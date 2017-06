V pelhřimovském bazénu startuje prázdninový provoz

Pelhřimov – V období od pátku 30. června do 3. září se změní otevírací doba pelhřimovského bazénu. Plavci jej budou moci navštívit po celé prázdniny v pondělí od 13 do 20 hodin, od úterý do neděle pak od 11 do 20 hodin.

Ilustrační fotoFoto: Archiv/VLP

Provoz sauny skončí v pátek 30. června, kdy bude mít otevřeno od 16 do 19.30 hodin. V červenci nebude sauna k dispozici vůbec. „Srpnové termíny sauny budou upřesněny později a zveřejněny na stránkách Technických služeb města Pelhřimova,“ slíbil Aleš Pokorný, vedoucí pelhřimovského sportoviště.

Návštěvníci se mohou již nyní těšit nejen na bazény a vířivky uvnitř areálu, ale i na venkovní prostory, které budou v případě příznivého počasí rovněž zpřístupněny. Obzvlášť pískové hřiště, které se nachází venku, se těší velké oblibě u malých i velkých. V průběhu letních prázdnin je však plánována jeho rekonstrukce. „Návštěvníci budou moci hřiště využít k více druhům sportovního vyžití než doposud,“ zmínil Pokorný. „Termín v současné době není upřesněn, je závislý na volných stavebních kapacitách dodavatele,“ dodal Pokorný.

Autor: Redakce