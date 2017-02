V Pacově vymysleli fond na podporu talentovaných lidí

Pacov – Neobvyklou myšlenku se rozhodli prosazovat radní v Pacově. Připravují plán na podporu talentů ze strany města, bez ohledu na jejich aktuální sociální či finanční situaci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na svém prvním letošním jednání zastupitelstvo odhlasovalo založení Nadačního fondu města Pacova pro talentované.

„Účelem založení nadačního fondu je to, aby město disponovalo vhodným nástrojem na podporu nadaných jedinců, jejichž sociální situace nedovoluje rozvoj jejich talentu," vysvětlil pacovský starosta Lukáš Vlček.

Samotný nápad vytvoření nadačního fondu existuje již delší dobu. V současnosti se dočkal své reálné podoby. „Máme řadu různých dotačních fondů a dlouhodobě aktivně podporujeme všechny možné akce nebo spolky. Zhruba dva roky si ale pohráváme s myšlenkou vytvořit něco, co například dokáže pomoci v rozvoji jednotlivců," informoval starosta Vlček.

Nadační fond bude fungovat v mnoha různých odvětvích. Jedním z cílů je podporovat nadané obyvatele Pacova bez ohledu na věk.

„Například mladý člověk, který potřebuje svůj talent rozvíjet, ale nemá na to potřebné prostředky, bude teď mít možnost využít stáží a dalšího vzdělávání. Jsme sice malé město, ale šanci dalšího možného rozvoje chceme lidem umožnit," popsal představu o fungování Vlček.

Mimo podpory jednotlivců plánuje zastupitelstvo fond využívat i k podpoře v oblasti kultury, sportu, výchovy nebo vzdělávání a vědy. Pod jeho záštitou budou moci být pořádány veřejné sbírky.

V neposlední řadě je účelem nadačního fondu i možná podpora a pořádání kulturních, vzdělávacích nebo sportovních akcí.

Plán vytvoření fondu již zaujal potencionální sponzory. „Mnoho regionálních firem nadchla tato myšlenka a chtějí se svým darem přispět na fungování nadačního fondu," dodal Vlček s tím, že v současné době zatím žádné případné konkrétní dárce jmenovat nechce.

Podmínkou pro zažádání o získání pomoci nadačního fondu bude adresa trvalého bydliště nebo sídla v Pacově. „Nadační fond bude vyhlašovat veřejné výzvy, do kterých se zájemci budou moci přihlásit. Tyto výzvy budou zveřejněny s patřičným předstihem a s konkrétními informacemi, na co je možné žádat. Předpokládáme, že výzvy by vždy měly fungovat po dobu několika týdnů či měsíců," doplnil Vlček s tím, že posuzovat žádosti bude komise sestavená z řad odborníků, například ze školství.

První podpory nadačním fondem se zájemci dočkají již brzy. „V současné době předpokládáme vyhlášení první veřejné výzvy nadačním fondem na přelomu první a druhé poloviny letošního roku," uzavřel Vlček.

Monika Pelíšková