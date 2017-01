V kamenickém hotelu U Lípy bydlí agenturní pracovníci

Kamenice nad Lipou –V hotelu U Lípy v Kamenici nad Lipou se zabydleli agenturní pracovníci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Majitelé kamenického hotelu totiž hotel pronajali agentuře, která zajišťuje agenturní pracovníky pro společnost Valeo Compressor Europe v Humpolci.

Majitelé hotelu původně počítali s dlouhodobým pronájmem. Po diskusi s městem ale tyto plány přehodnotili. „Jednatel hotelu nám na poslední chvíli potvrdil, že s agenturou podepsali smlouvu na jeden kalendářní rok," informoval místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Tamní starosta Ivan Pfaur se ale obával zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Majitelé hotelu tak přislíbili, že v případě negativních událostí ze strany agenturních pracovníků nájem na další období s agenturou prodlužovat nebudou.

V průběhu roku navíc bude město společně s Policií České republiky a majiteli hotelu situaci v hotelu U Lípy monitorovat. „Domluvili jsme se také na tom, že se jednou měsíčně sejdeme jak s majiteli hotelu, tak i s jednatelem agentury. Ten dokonce řekl, že pokud jejich agenturní pracovníci dělají potíže, které v lidech vyvolávají obavy, tak je vrátí domů a najmou místo nich někoho jiného," řekl místostarosta.

Jaromír Pařík i právě kvůli tomu doufá v to, že se nájemníci kamenického hotelu U Lípy budou ve městě chovat tak, jak mají.

V současné době je v hotelu ubytováno padesát agenturních pracovníků. „Maximum ubytovaných je sedmdesát až osmdesát pracovníků," uvedl Pařík čísla, která agentura nesmí překročit.

V kamenickém hotelu jsou ubytovaní pracovníci různých národností, a to od Čechů přes Slováky a Ukrajince až po Rumuny. Často prý jde i o manželské páry.

Pokud po roce majitelé hotelu nájem na další období s agenturou prodlužovat nebudou, budou uvažovat o jiném využití hotelu.

O provozování hotelu a restaurace v budově ale nemají zájem. „Majitelé hotelu mysleli na sociální služby ve formě domova pro seniory se sociální službou. Musel by se ale najít vhodný provozovatel, protože oni s tím nemají žádné zkušenosti. Majitelé by ale hotel k tomuto účelu, pokud by to tedy bylo možné, také rádi využívali," prozradil Jaromír Pařík.

Pro takový záměr proto majitelé hotelu hledají v Kamenici nad Lipou osobu nebo organizaci, která by jim s přípravou přestavby pomohla.

Pokud by majitelé hotelu prostor nezabydleli, budova hotelu by zchátrala. „Majitelé hotelu budovu potřebovali nějakým způsobem rozjet a dát ji do provozu. Na společné schůzce nám tady i líčili, že když znovu napouštěli topení, tak s tím byl problém, to samé když pouštěli vodu, tak museli vyměnit několik baterií. Takže když by tento objekt nechali dál neobydlený, tak by jim skutečně zchátral a byla by to promarněná investice a tohle byla pro ně jediná možnost," pověděl místostarosta města Jaromír Pařík, z jakých důvodů hotel U Lípy v Kamenici nad Lipou opět po několika letech ožil.