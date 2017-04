V Kamenici zavzpomínají na třináct osobností města

Kamenice nad Lipou – Na začátek sezony si kamenické muzeum pro své návštěvníky připravilo dokumentární výstavu, která má za cíl představit hned několik významných osobností, jež jsou určitým způsobem spjaté s Kamenicí nad Lipou.

Kamenický zámekFoto: DENÍK/ Nela Kyselová

Nezáleží na tom, jestli se tady narodily, nebo do Kamenice přišly až v průběhu života. Jedno však mají všichni společné, a to že se svou činností nesmazatelně zapsaly do historie města.

Kulaté výročí, ať už narození, nebo smrti, si letos připomeneme u třinácti vybraných osobností. „Zaměřili jsme se například na prvního porevolučního starostu Kamenice nad Lipou Pavla Sadílka, zakladatele skautingu v Kamenici Františka Sadílka, jednoho ze zakladatelů našeho muzea Jana Ježka, spisovatele, funkcionáře a učitele Josefa Jíru nebo malíře Ferdinanda Šimků,“ vyjmenoval vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Petr Pech.

Výstava nese název Kamenické osobnosti I. a jednička v názvu není náhodou. V muzeu totiž plánují i pokračování. „Nevím, jestli každý rok, ale postupně si budeme tyto osobnosti našeho města výstavní formou připomínat. Snažíme se k osobnostem Kamenice sehnat i trojrozměrné materiály, aby byla výstava trochu koukatelná,“ doplnil Pech.

Vernisáž výstavy se koná dnes v 16 hodin ve výstavní síni muzea na kamenickém zámku, ale návštěvníci nově vzniklou expozici, která mapuje život slavných občanů za pomoci archivních dokumentů i trojrozměrných předmětů z muzejní sbírky, mohou zhlédnout kdykoliv během otevírací doby muzea až do 21. května.