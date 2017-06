V Kamenici se sejdou Tři králové. Akorát bez čepic a plášťů

Kamenice nad Lipou – Tříkrálová setkání nejsou pouze lednovou záležitostí, kdy malí i velcí dobrovolníci koledují v domácnostech nejen na Pelhřimovsku. Farní charita v Kamenici nad Lipou je toho důkazem. Tamní pracovníci totiž pro všechny krále, vedoucí a ostatní dobrovolníky, kteří v posledních letech při tamní Tříkrálové sbírce a ostatních akcí pomáhali, připravili společné setkání.

Jitka Koubová, ředitelka kamenické charity pojmenovala akci na Facebooku Letní setkání 3 králů a dobrovolníků - tak trochu bláznivý nápad. „Tři králové jsou v zimě, 6. ledna, takže setkat se v létě mi přišlo trošku bláznivé. Akci jsem ale chtěla vzít spíš z toho pohledu, abychom si všichni společně odpočinuli, popovídali a také se i navzájem víc poznali,“ nastínila smysl netradiční akce Jitka Koubová.

Tříkrálové letní setkání mají navíc děti i dospělí v Kamenici za odměnu. „V den Tříkrálové sbírky jsou přípravy takové hektické. Je to šílený blázinec, kdy nemáme ani čas si s vedoucími popovídat o akci a o naší činnosti. Setkání nejen Tří králů bych tedy ráda pojala jako takové odpočinkové odpoledne. I děti, by se mohly víc sblížit nebo si sdílet zkušenosti se sbírky, protože i potom, jak sbírka skončí, tak se všichni rozutečou, já pak pošlu výsledky a to je celé,“ popsala Koubová, jak to tradičně při zimní akci chodí.

Dodala také, že si moc váží toho, že děti i vedoucí se do Tříkrálové sbírky každoročně zapojují, protože bez nich by to nebylo vůbec možné realizovat a vybrat tolik peněz.

Letní kamenické tříkrálové setkání je zřejmě první akcí v historii. „Někde děti za účast v Tříkrálové sbírce dostanou vstupenku do bazénu nebo mají možnost jít v Českých Budějovicích zdarma na Černou věž. Myslím si ale, že žádné takové setkání zatím nebylo, takže určitě je to poprvé,“ přemítala ředitelka kamenické farní charity.

Dostaveníčko ve dvoře kamenické charity si Tři králové a ostatní zájemci dají v sobotu 17. června. „150, jako je nás při lednové sbírce, nás na setkání asi nebude. Zatím je to tak půl na půl. Ještě se mi účastníci sbírky hlásí,“ řekla Koubová.

Odpoledne bude spojené s pohodou, hraním her, tvořením, hudbou a také grilováním. „Chceme, aby bylo setkání zaměřené na tři krále. Chystáme tedy různá stanoviště s úkoly. Nebude chybět například skok Kašpara v pytli, jízda na dřevěném koni, slalom či hra kdo jako první najde Baltazara. Děti si také budou moci ušít buď z kůže nebo z látky takové váčky na peníze,“ vyjmenovala část programu Koubová.

Zájemci také budou mít možnost ze soboty na neděli přespat na charitním dvoře ve vlastním stanu, pod širým nebem nebo přímo na faře.