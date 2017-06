V Humpolci si mohou čtenáři z knihovny odnést i lehátko

Humpolec – Městská knihovna v Humpolci si připravila originální letní novinku. Kromě knihy, časopisu nebo hudebního nosiče si tamní čtenáři mohou vypůjčit i lehátko. Humpolecká knihovna se tak zřejmě stala jedinou na Vysočině, která tuto netradiční službu nabízí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Je to nový servis pro naše čtenáře,“ prozradila vedoucí Městské knihovny v Humpolci Ludmila Trnková. Zájemci si mohou lehátka zdarma vypůjčit a přenést na zahradu Městského muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, která prošla celkovou revitalizací.

Lehátko dostane svůj speciální kód, jako mají v knihovně knihy nebo periodika. „Zároveň s knihou si čtenář vypůjčí lehátko, které mu načteme do jeho čtenářského konta,“ popsala systém výpůjček Trnková.

To si pak může odnést právě do nedaleké muzejní zahrady a tam si užívat krásného počasí i četby. „V momentě, kdy se vrátí ze zahrady, tak nám ho vrátí a my mu lehátko odečteme, stejně jako když půjčujeme knihy,“ doplnila Trnková.

V Humpolci se totiž nechali inspirovat zajímavou myšlenkou z druhého konce republiky. „S nápadem přišla kolegyně z dětského oddělení, která podobnou službu viděla v knihovně v Hradci Králové,“ přiblížila vedoucí humpolecké knihovny.

Podle slov pracovnic humpolecké městské knihovny je dobré, když se čtenář, který přijde do knihovny, může na chviličku zastavit a užít si četbu časopisů nebo knih v přírodě. „Rozhodli jsme se využít právě toho, že nedaleko naší knihovny je opravená muzejní zahrada, kde mohou trávit čas i naši čtenáři,“ přemítala Trnková.

Lehátko si z knihovny mohou humpolečtí zapůjčit podle svých potřeb třeba na celé dopoledne. „Výpůjčka není na více dní, ale budeme se snažit konkrétně se s čtenáři na délce zapůjčení lehátka domlouvat,“ informovala Ludmila Trnková. „Když někdo přijde v 9 hodin ráno, tak se domluvíme, že nám například v poledne přinese lehátko zpět,“ uzavřela.

Zájemci o netradiční novinku se mohou již v současné době hlásit na dětském oddělení tamní knihovny. K zapůjčení lehátka jim postačí pouze platný čtenářský průkaz tamní městské knihovny.