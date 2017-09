V Černově místní světili obecní prapor

Černov – Před čtvrtstoletím se osamostatnili, od soboty jim na budově obecního úřadu vlaje vlastní obecní prapor. Zmíněná charakteristika platí pro Černov na Pelhřimovsku, kde se o poslední srpnové sobotě konalo nejen tradiční každoroční loučení s prázdninami, při němž děti dovádějí na atrakcích a dospělí zapíjejí pivem pečené prasátko.

Sobota 26. srpna se do kroniky Černova, kde žije momentálně 108 lidí, zapíše jako den svěcení obecního praporu. „Poslanecká sněmovna schválila definitivní podobu praporu 6. června letošního roku. Informace o tom, že budeme mít první obecní symboly, neboť se schvalování týkalo i obecního znaku, se k nám dostala o několik dní později,“ připomněl sled událostí na prahu letošního léta starosta Černova Vladislav Marek.

Ke slavnostnímu svěcení černovského obecního byl povolán farář Jaroslaw Zygmunt z nedaleké Horní Cerekve. Než na ceremoniál před místní kapličkou krátce před čtrnáctou hodinou došlo, promluvil o historii obce i vzniku praporu k desítkám posluchačů starosta Vladislav Marek. Poté prošel Černovem průvod účastníků slavnosti v čele s dobrovolnými hasiči, kteří prapor nesli.

Nápad na obstarání obecního praporu se zrodil před zhruba čtyřmi lety. „Tehdy jsme o tom začali přemýšlet, dávat dohromady informace o historii obce. Bylo nám jasné, že příprava i volba nejvhodnějšího řešení bude nějakou dobu trvat, ale neměli jsme to načasované, že to vyjde přesně na rok, kdy si připomínáme pětadvacet let samostatnosti,“ popsal cestu k obecním symbolům Vladislav Marek, starosta Černova, který do roku 1992 spadal pod Horní Cerekev.

Na praporu převažuje světle modrá a bílá barva. Hornické symboly připomínají, že se v regionu kdysi těžilo stříbro, zelený kaštanový list poukazuje na skutečnost, že dominantou návsi jsou vedle rybníka i vzrostlé kaštany, kde setkávají místní. Navíc je ve středu praporu černý zvon, který se týká události z první světové války, kde černovští obyvatelé zakopali zvon v kovárně.

„Vybírali jsme z více návrhů, nakonec je výsledek hodně podařený, líbí se nám,“ doplnil starosta Marek.