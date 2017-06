V Častrově zavzpomínají na otevření kulturního domu

Častrov – Kulturní dům v Častrově tady stojí už třicet let. Právě při tomto výročí se Častrovští rozhodli uspořádat společenskou akci nejen pro pamětníky doby, kdy byla budova postavena.

Obecní úřad v Častrově na PelhřimovskuFoto: archiv Deníku

Posezení právě v kulturním domě je naplánované na 16. září, kdy si místní budou moci zavzpomínat na události, které předcházely otevření kulturního domu, ale i na následující roky, které také končily číslicí sedm.

Už teď ale mají zájemci možnost přispět svou trochou do mlýna. „V případě že by měl někdo z občanů jakýkoliv podnět, fotografii nebo písemnou zmínku vztahující se k této akci, prosíme, kontaktujte organizátory do konce června na obecním úřadě v Častrově,“ stojí na webových stránkách obce.