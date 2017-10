Turisté se vydají na výlet do Sázavy

Vyskytná, Sázava – Známí milovníci pochodů se v úterý 10. října vydají na středně dlouhou vycházku podzimní krajinou. Klub českých turistů totiž uspořádal další úterní výšlap.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Ti, kteří mají chuť se vydat na výlet do Sázavy, tak mohou čekat v 8 hodin na autobusovém nádraží v Pelhřimově, odkud se vyráží do Vyskytné. Po svých pak turisté půjdou přes Jankov, Bukač, Milíčov, Chaloupky a Močáry až do Sázavy. Trasa je dlouhá zhruba 10 kilometrů.