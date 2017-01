Tříkrálové součty i letos závisely na počtu koledníků

Jihlavsko, Nový Rychnov – Je to stále dokola. Obce pod Čeřínkem v čele se starostkou Hojkova Miladou Duchanovou se už několik let snaží o to, aby byla lokalita Hrádek vyřazena z užšího výběru místa pro ukládání vyhořelého radioaktivního odpadu. Zatím bezvýsledně.