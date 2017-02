Tři králové vybrali opět přes dva miliony a vytvořili rekord

Havlíčkův Brod, Humpolec – Štědrost lidí na Havlíčkobrodsku a Humpolecku se projevila v letošní Tříkrálové sbírce pozitivně. Jak informovala Oblastní charita Havlíčkův Brod, letošní výtěžek se vyšplhal nad dva miliony korun a tím byl výrazně překonán i rekord z roku 2016.

Tři králové.Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Dohromady se totiž letos v této oblasti podařilo v kasičkách shromáždit 2 095 977 korun. To je zhruba o 74 tisíc korun víc než loni.

Koledování doprovázelo od 5. do 12. ledna velmi mrazivé počasí.. „Tentokrát jsem byl opravdu zvědavý, kolik peněz se nám podařilo vybrat. Kvůli mrazu jsme se museli vypořádat s nedostatkem koledníků, ale nakonec se nám podařilo obejít všechny rajony," popsal své zkušenosti a dojmy Michael Omes, jeden z organizátorů na Přibyslavsku.

Do kasiček se v Přibyslavi a okolí se nakonec podařilo vybrat více než 232 tisíc korrun. Na Humpolecku to bylo přes 296 tisíc.

V celé Diecézní katolické charitě Hradec Králové, pod kterou brodská Charita spadá, se do kasiček vybralo rovněž rekordních více než patnáct milionů. Pomyslné prvenství si odnesla Oblastní charita Ústí nad Orlicí s bezmála dvěma a půl miliony. Výsledek sbírky v oblasti Havlíčkobrodsko a Humpolecko se umístil jako druhý nejvyšší.

Tříkrálová sbírka se na Havlíčkobrodsku a Humpolecku konala letos stejně jako po celé České republice již posedmnácté.

S velkým nadšením a odhodláním se do celé akce zapojila řada škol. Žáci společně se svými učiteli koledovali a přáli lidem vše dobré do nového roku. „Dětem se koledování moc líbilo, ochotně zpívaly písničku My tři králové, všem dárcům pěkně poděkovaly a vlastně už dva dny před sbírkou si s nadšením vyráběly papírové koruny," prozradila ředitelka školy v Krásné Hoře Ilona Zoubková. Dětem z Krásné Hory se podařilo vybrat 3 429 korun.

Rekordní výtěžek bude v regionu směřovat především na pomoc lidem, které postihla těžká životní situace. Peníze budou investovány do kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v Havlíčkově Brodě a Humpolci nebo do podpory poskytování různých druhů terapií. Část pak přispěje na charitativní projekty, poputuje do zahraničí, podpoří celostátní charitativní projekty a pokryje i režii sbírky.

Monika Pelíšková