Teď už o budoucnost smíšeného pěveckého sboru strach nemám

Kamenice nad Lipou – V létě roku 2015 se malým i velkým hudebníkům z Kamenice nad Lipou podařilo dát napodruhé dohromady smíšený pěvecký sbor. Kamínek, jenž je název zmíněného kamenického sboru, už tak funguje dva roky.

Jeden ze zakladatelů Martin Štěpán přiblížil vznik, působení i repertoár sboru Kamínek.

Sbor jste zakládali napodruhé. Jste rád, že se to nakonec, před dvěma roky, podařilo?

Ano, určitě. V žádném případě nelituji. A myslím že nikdo z nás.

Funguje sbor dobře?

Už ano. Z počátku bylo ovšem ve sboru určité pnutí. To se však vyřešilo časem, jednak obměnou členů, kteří měli jinou představu o sboru, a jednak nastavením průhledných pravidel. Teď už o budoucnost sboru strach nemám.

Kde všude se sborem působíte?

Pořád jsme ještě mladý sbor, tak se rozhlížíme, kde by byl zájem o vystupování. Zatím se jedná spíše o Kamenici a nejbližší okolí. Ale rádi bychom se podívali i trochu dál. Plánujeme Pelhřimov, Telč, ale jsou to zatím pořád jen plány.

Jak se sbor za dobu jeho existence rozrostl?

Z tehdejších dvaceti členů, kdy jsme se sborem začínali, je nás aktuálně zhruba pětadvacet. Takže se příliš nerozrůstáme.

Přibíráte stále nové členy? Co musí zájemci splňovat?

Rádi bychom. Zájem o nové zpěváky trvá a snažíme se pro to dělat maximum. Lidi to ovšem musí bavit i s vědomím, že to děláme zadarmo ve svém volném čase pro menší publikum. Zpěv se předpokládá na amatérské úrovni. Profík není v tomto oboru kromě sbormistryně, která je zároveň vedoucí sboru, nikdo z nás. Takže pokud někdo rád zpívá, ať se nebojí přijít.

Jste smíšený sbor s velkým věkovým rozdílem. Nedělá to například při zkouškách problémy, nebo to naopak berete jako výhodu?

Velký věkový rozdíl dělá trochu problémy ve výběru repertoáru. Zatímco starší cítí potřebu lidových písní, mají k nim nějaký vztah a pěvecký sbor chápou jako instituci, která by měla lidovou píseň šířit, u mladších zase mám dojem, že chtějí zpívat spíše modernější písničky. Snažíme se to nějak „vybalancovat“, abychom byly spokojeni všichni. A myslím, že se nám to zatím daří. Co se týká vzájemné komunikace, tak samozřejmě je to více o drobných skupinkách věkově si blízkých členů, kteří mají společné i jiné, než jen pěvecké zájmy. To ale neznamená, že by chyběla komunikace napříč sborem, nebo by se dokonce jednalo o nějaké přehlížení. Myslím si, že jsme sbor, který je nyní stabilní a je dobrou partou. Také si myslím, že z toho mohou plynout i výhody.

Kolik let je nejmladšímu a naopak nejstaršímu členovi?

Neustále se snažíme mezi sebe zvát mladé, dokud mezi nás chtějí. Protože až zestárneme, nechceme se potýkat s generačním problémem. Proto nejmladší sopranistce zde je 10 let a nejstaršímu členovi je asi 70 let.

Podle čeho volíte písně, které se sborem nastudujete?

Je to o tom, aby písně bavily nás, a pokud možno i publikum, kterému zpíváme. Protože jsme ale každý jiný a každý by rád jiné písně, tak se snažíme dodržovat vyváženost mezi písněmi lidovými, křesťanskými, spirituály a občas nějakou úpravou moderní písně. Zároveň tak máme jakousi jistotu, že všestrannost přispěje i k líbivosti našich koncertů.

Jak jste dospěli ke jménu Kamínek?

Na vymýšlení názvu se podílel celý sbor. Konkrétně název Kamínek napadl jednu členku sboru a i když se návrhů sešlo více, tento zvítězil. Název má v tomto případě několik významů. Jednak má vyjadřovat naše město, ke kterému patříme, ale má také symbolický význam důležitosti jednotlivce ve vztahu k celku. Kamínek sám o sobě je něco vcelku bezvýznamného. Je-li však těch kamínků více, dokáží vytvořit velkou pevnou zeď. Ovšem pokud například z klenby vytáhnete jeden, tak se celá klenba může zhroutit.

Kde vás jako sbor mohou vaši příznivci v nejbližší době slyšet?

V sobotu 3. června budeme zpívat v kamenickém kostele Všech svatých při mši svaté a v pátek 9. června na Noci kostelů tamtéž. Tím pro nás sezona v podstatě končí. Pokračovat s koncertováním budeme pravděpodobně zase až od září.

Máte už i nějaké dlouhodobé plány?

Zatím máme spíše ty krátkodobější plány. Dlouhodobější plány jsou často závislé na dostatku peněz.