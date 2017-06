Taekwondisté z Pelhřimova dodrželi tradici, slaví titul

Pelhřimov – Taekwondisté pelhřimovského klubu TKD Lacek se stali mistry republiky. A vyhráli rozdílem třídy. Získali 59 bodů, druhý Hradec Králové posbíral za medailová umístění bodů 33, třetí Kangsim Dojang 24.

Na ty nejmladší je trenér Petr Lacek právem hrdý. Zuzana Válková obsadila první místo, přičemž ve finále porazila druhou zleva Aleu Lin Mocek poměrem 45:44. Třetí skončila Dominika Hrnčířová (zcela vpravo).Foto: archiv TKD Lacek

„Je to pro nás dvanáctý titul a desátý v řadě. Pochopitelně, že si toho vážím. Je to potvrzení toho, že jdeme správnou cestou,“ uvedl trenér Petr Lacek.

Jeden titul může být do jisté míry náhoda, ale deset v řadě, to už je vyjádření kvality. „Každý rok nám z důvodu studia na vysokých školách vypadávají z týmu závodníci. Daří se nám na jejich místa vychovávat další. To je tajemství úspěchu,“ vysvětlil kouč.

Jeho svěřenci v Praze vybojovali 44 medailí, z toho šestnáct bylo z nejcennějšího kovu. Přitom největší hvězdy klubu na šampionátu ani nestartovaly. „Iveta Jiránková a Dominika Hronová měly před mistrovstvím světa v Koreji. Na pokyn reprezentačního trenéra jsem je šetřil,“ informoval Lacek.

Zbytek týmu ale zabral. Tradiční opory nezklamaly, druhá výkonnostní vlna se vytáhla. „Moc si vážím výkonů těch s nízkými pásky, kteří trénují chvíli. Jeden příklad za všechny je Pavel Petrák. Ten končí první sezonu, přesto dokázal před týdnem vyhrát turnaj v Bratislavě a i teď bral zlato. Porazil kluky z Kangsimu, kteří se v součtu věnují taekwondu stejně dlouho jako já. To je velký výsledek,“ vypíchl Lacek asi nejcennější zlatou medaili, ale zároveň zůstal náročný: „Přes to všechno musí zapracovat ba technice, aby se dál lepšil,“ doplnil kouč.

Mezi nováčky se stále řadí Jakub Juhász a i když nezískal zlato, pochvalu od trenéra si vysloužil. „V nejexponovanější váhové kategorii do 68 kilogramů dokázal vyřadit kluka s černým páskem. Ve finále ho porazil další náš závodník Pepa Med, což už je přece jen jiná závodnická sorta,“ váží si Lacek stříbra.

Ke zlatu přes papírově silnější protivnice dokráčela i Zuzana Prášilová. „Porazila i účastnici mistrovství světa. Spolu s dalšími nám neskutečně pomohla, získala cenné body pro tým. Patří mezi lidi, kteří jsou pro nás velmi cenní, kteří pracují a nechají si poradit,“ těší trenéra.

Medaile klubu TKD Lacek

Zlaté: Kyril Derevianko, Radoslav Petrov, Tomáš Neshyba, Šimon Bulant, Jiří Šťastný, Pavel Petrák, Tomáš Hron, David Vanhasselle, Roman Daniel, Josef Med, David Šimek, Zuzana Válková, Johana Kochrdová, Barbora Kotková, Michaela Neshybová, Zuzana Prášilová. Stříbrné: Jan Kotlár, Jakub Kotlár, Antonín Čermák, Daniel Smejkal, Ondřej Jakubše, Matěj Fiala, Patrik Mádlo, Matěj Kaman, Jakub Juhász, Jiří Semerád, Lin Mocek, Theodora Kosová, Aneta Hrnčířová, Adéla Pejcalová, Karolína Tůmová, Natálie Benešová, Kateřina Kotková, Renata Petříková, Veronika Krejčová. Bronzové: Vojtěch Krupička, Martin Krupička, Josef Kačur, Jakub Knybel, Petr Nenadál, Ondřej Vacovský, Tomáš Jelínek, Adam Zeman, Matouš Šimsa, Pavel Hájek, Jakub Skořepa, Dominika Hrnčířová, Alice Bínová, Eliška Šťastná, Anna Hostičková, Nikola Kopecká, Michaela Razimová, Eliška Benešová, Tereza Schindlerová.