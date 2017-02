Tábor Na Bělici už má plno

Pelhřimovsko – Organizátoři letních táborů na Pelhřimovsku už shromažďují přihlášky, které jim v těchto dnech posílají zkušení a ostřílení, ale i úplně novopečení mladí táborníci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Prakticky okamžitě naplněnou kapacitu měli organizátoři, kteří již několik let připravují dětský letní tábor Na Bělici v Kališti u Humpolce.

„Letos jsme udělali přihlášky online, a tak jsme měli tábor naplněný během deseti minut. V lednu jsme na webové stránky vyvěsili upozornění, že 5. února se budou moci na tábor děti přihlašovat. Kdo zaspal, ten měl smůlu," prozradila Ivana Krejčí z občanského sdružením Tečka.

Na čtrnáctidenní tábor Na Bělici letos v létě vyjede celkem šedesát chlapců a dívek. „Jezdí k nám děti téměř z celé republiky, například z Prahy, Hradce Králové, Jihlavy, ale většina z nich je z našeho okresu," přemítala Krejčí. Malí táborníci v Kališti každoročně vžívají do jiné role a jiného příběhu – letos se stanou účastníky Pevnosti Boyard.

Některé termíny nebo i táborové běhy, jak se říká, mají už téměř zaplněnéi v pelhřimovském domě dětí a mládeže (DDM).

Tam dětem nabízejí strávit několik dní na příměstském táboře přímo v budově DDM a okolí, na statku u koní v Proseči pod Křemešníkem, na Chaloupkách u Nového Rychnova nebo na Farmě Ztracenka.

„Děti už se na jednotlivé tábory hlásí zhruba od ledna. Většinou to ale řešíme v průběhu roku, kdy se děti, které jezdí pravidelně, vyptávají a termíny si samy hlídají," vysvětlil ředitel DDM Pelhřimov Libor Fišar.

Děti, které navíc DDM navštěvují i přes rok, pak mohou na letní tábor využít bonus v podobě finančního zvýhodnění.

Pokud chtějí mladí táborníci strávit část léta na Chaloupkách u Nového Rychnova, měli by si s přihláškami pospíšit. „Tábor Pod ochranou řeckých bohů, který se uskuteční hned v prvním termínu, je už zaplněný. Stejně tak na tom jei tábor na téma Cesta do pravěku," informovala Dana Kalinová z DDM.

O letních prázdninách mohou děti vyrazit i do Kamenice nad Lipou, kde se také letos uskuteční tradiční letní dětský tábor Kalich.

Táborníci ve věku od 6 do 16 let si mohou vybrat zetří běhů, a to rekreačního, sportovního nebo s celotáborovou hrou Dobývání divokého západu.

Děti, které se chtějí během léta i vzdělávat a přiučit se něčemu novému, mohou vyrazit na letní tábor s němčinou. „Jedná seo netradiční výuku němčiny. Děti, které mají o tento typ táboru zájem, musí něco málo o německém jazyce vědět," informoval provozovatel Letního tábora Kalich Antonín Hubený.

Děti si tak přirozenou cestou osvojí němčinu a mimo jiné poznají i tamní kulturu.