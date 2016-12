Starostům utkvěly v paměti nejen viditelné investice

Pelhřimov - Deník se na konci roku ptal: Kterou událost (jaký počin) v roce 2016 týkající se města, v jehož čele stojíte, považujete pro obyvatele města za nejvýznamnější a proč?

V roce 2016 se dočkala oprav křižovatka v Humpolci. Foto: Deník/Klára Šafusová

JAN BROŽEK (KDU-ČSL), STAROSTA MĚSTA ČERNOVICE:

Pokud bych měl jmenovat jednu či dvě zásadní události, pak je to asi dohoda na koupi sokolovny. Město konečně našlo shodu s Župou plukovníka Švece, a v roce 2017 bychom měli od místní jednoty koupit budovu sokolovny za tři miliony korun.

Druhou zásadní událostí je asi zastavení rekonstrukce Mariánského náměstí v objemu asi 22 milionů korun díky odvolání jednoho z občanů. Chystaná rekonstrukce náměstí, která vychází z projektu z roku 2003 a na změně projektu pracujeme již asi 5 let, se minimálně o další rok posouvá.

ZDEŇKA BEČKOVÁ (SNK ED), STAROSTKA MĚSTA ČERVENÁ ŘEČICE:

Těžké vybrat jednu nebo dvě události. Mám pocit, že všechno, co děláme, je významné, potřebné a důležité. V letošním roce jsme realizovali akcí celou řadu – něco se opraví, vylepší, něco nově vybuduje, ale to je běžná náplň každého roku.

Kladně vnímám mimo jiné dění kolem zámku v Červené Řečici. Pokud se podaří zrealizovat v příštích letech opravy v naplánovaném rozsahu, bude toto určitě pro město přínosem.

Pro mě osobně takovou zásadní událostí týkající se bezprostředně města v letošním roce, i když ne právě v pozitivním směru, je soudní spor města s církví. Arcibiskupstvím pražským podanou žalobu na Město Červená Řečice a vydání pozemku o výměře čtyř hektarů určeného územním plánem pro rozvoj města (výstavbu rodinných domů) považuji ze strany církve za nespravedlivý a nefér počin a stále jsem se s tím nesrovnala. Uvidíme, co přinese další soudní řízení, já stále doufám, že příští rok pro nás v tomto směru bude třeba příznivější.

JAROSLAV ANDRLE (SNK), STAROSTA MĚSTA HORNÍ CEREKEV:

Za nejvýznamnější považuji realizaci veškerých inženýrských sítí v lokalitě „ZTV Kamenný Vrch". Jedná se o 17 nových stavebních pozemků, z nichž je již 15 prodáno novým stavebníkům. Jsou to mladí lidé, což je příslib pro další demografický vývoj našeho městečka. Navíc jsme celou investici za přibližně devět milionů korun zafinancovali z vlastních zdrojů.

Dále mám v čerstvé mysli předvánoční benefiční koncert místního zpěváka Ondřeje Slavičínského a dobrý pocit z velké dobročinnosti návštěvníků této akce. Celý výtěžek ve výši téměř 26 tisíc korun bude darován pro potřeby Českého červeného kříže v Jihlavě.

JIŘÍ KUČERA (ODS), STAROSTA MĚSTA HUMPOLEC:

Velmi důležité pro rozvoj města bylo schválení nového územního plánu a s tím související zadání územních studií. Za významnou považuji rekonstrukci křižovatky ulic Masarykova-Hálkova s úpravou zastávek autobusů a posílení bezpečnosti chodců.

IVAN PFAUR (SNK KAMENICE – VAŠE VOLBA), STAROSTA MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU:

V každém roce je mnoho událostí, které se zdají být pro město významnější, nebo naopak jsou méně významné.

Jaká událost však bude zapsaná v dějinách města, to nikdy nelze předvídat. I život města se skládá s drobných střípků, které tvoří mozaiku. Ta pak vytváří celkový obraz města. Kritériem hodnocení je vždy spokojenost občanů.

V roce 2016 mě osobně zaujaly dvě události.

Na prvním místě to byl vánoční koncert základní umělecké školy. Všichni, kteří vytváří umělecký obraz nové ZUŠ v Kamenici, ale také v pobočkách v Počátkách a v Černovicích, jsou lidé, které hudba baví, jsou to profesionálové ve svých oborech a zároveň to všechno umí předat. Nabídka ZUŠ je velmi zajímavá a pestrá. Mě osobně nejvíce zaujal svým vystoupením a zapálením orchestrální soubor ZUŠ BAND. Umí to.

Druhá událost ve městě je ryze materiální. Město v roce 2016 vybudovalo více než 2 300 metrů čtverečních nových chodníků, novou dětskou knihovnu a podařilo se prodat všechny pozemky na průmyslové zóně. Bude zřejmě i výhodou pro naše občany, že pět nových firem není zaměřeno na strojírenství.

LUKÁŠ VLČEK (SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ A PROSPERITU PACOVA), STAROSTA MĚSTA PACOV:

Z pohledu pacovské radnice se jedná o završení přípravy dvou našich velkých projektů, na kterých jsme pracovali několik let. Konkrétně se jedná o projekty: 1. Dům sociálních služeb Pacov (rozšíření kapacit Domu seniorů – domova důchodců) 2. Nový areál MŠ Za Branou. Završení přípravy znamená, že oba projekty byly dotaženy do úrovně stavebního povolení, proběhla soutěž na dodavatele stavební části a bylo zajištěno financování.

KAREL ŠTEFL (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ), STAROSTA MĚSTA POČÁTKY:

Za prvé oprava komunikací na Mariánském náměstí a v přilehlém okolí (opravou se navázalo na revitalizaci hlavního Palackého náměstí z roku 2015). Za druhé rekonstrukce Nádražní ulice včetně vybudování dešťové kanalizace (pokračování v postupném budování dělené kanalizace; nutná součinnost s KSÚS Jihlava, druhým investorem stavby).

MILAN ŠMÍD (ODS), STAROSTA MĚSTA ŽIROVNICE:

Z celkového pohledu jednoznačně vysokou zaměstnanost a s ní související zatím bezproblémové soužití zahraničních zaměstnanců s občany města. Z akcí města pak zahájení rekonstrukce bývalého objektu mateřské školy na komunitní dům pro seniory.

Starosta Pelhřimova František Kučera (ČSSD) odmítl na dotaz Pelhřimovského deníku odpovědět.