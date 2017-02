Soutěž Dívka roku odstratovala

Pelhřimov - Ambiciózní a odvážné mladé dámy, které se přihlásily do pelhřimovského základního kola soutěže Dívka roku 2017, měly ve středu plné ruce práce.

Přípravy.Foto: Deník/Denisa Šimanová

Před samotným soutěžním kláním, které se uskuteční v úterý 14. února, je totiž čekala úvodní schůzka nejen s organizátorkou Jitkou Vachkovou.

Jako první zavítaly přihlášené dívky do pelhřimovské půjčovny šatů, kde si vyzkoušely své soutěžní kousky. Hned potom se přemístily do ateliéru, kde si je vzala do parády profesionální fotografka.

V rámci středečních příprav se také sešly s Františkou Brávkovou, která slečnám pomohla s nácvikem choreografie.