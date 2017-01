Soutěž Dívka roku 2017 je za dveřmi

Pelhřimov - Pelhřimov i letos připravuje základní kolo soutěže Dívka rokua týden před uzávěrkou začaly na adresu pořádajícího pelhřimovského domu dětí a mládeže konečně chodit přihlášky.

ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Přesto to zatím nevypadá, že by konkurence byla letos velká. Podle organizátorky Jitky Vachkové je zatím do soutěže přihlášených pět dívek. „Loni soutěžilo dvanáct děvčat. Letos bych byla ráda, kdyby jich přišlo alespoň šest," uvedla organizátorka.



Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 31. ledna, stejně jako v předešlých letech počítají pořadatelé nejen s dívkami z Pelhřimovska, ale i ze sousedních regionů. Základní kolo se koná v úterý 14. února.



Soutěž Dívka roku 2017 je určena pro dívky ve věku od 13 do 16 let. „Čtyři nejúspěšnější postoupí do pražského republikového semifinále, kde je bude nejdřív čekat casting," doplnila Vachková.