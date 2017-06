Skutečný dopad protikuřáckého zákona ukáže až zima

Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko – Protikuřácký zákon, který začal platit s úderem středeční půlnoci, za krátkou dobu své existence vzbudil rozporuplné reakce. Provozovatelé stravovacích zařízení se ale shodují na jednom. Opravdový dopad ukáže až zima.

31. května vstoupil v platnost "protikuřácký zákon". Omezí především restaurace, smí se kouřit už jen na předzahrádkách.Foto: Deník/Adam Hudec

Protikuřácký zákon vzešel v platnost ke dni 1. června a lidé si na něj začínají pomalu zvykat. Restauratéři konstatují, že díky pěknému počasí to zatím není problém. „Projevilo se to u nás velmi jednoduše. Většina hostů sedí venku na zahrádce a nejdou do hospody, protože je venku krásně,“ popsala první zkušenost s omezující novinkou Alena Havlíková z hostince a penzionu U Zmátlů na Pelhřimovsku.

Tamní štamgasti s novinkou spokojeni nejsou, velká část kuřáků se domnívá, že jde o omezování lidské svobody i podnikání. Nově stanovený zákaz ale respektují. „V našem případě se dopad protikuřáckého zákona projeví až v momentě, kdy bude zima a budou uzavřené venkovní zahrádky,“ doplnil Marek Havlík z penzionu a hostince U Zmátlů.

Mnoho kuřáků je nespokojeno, neboť jsou stíháni stálými zákazy. V případě jejich nedodržení jim navíc hrozí nemalé pokuty. „Ptají se mě nekuřáci, jestli budu chodit do hospody. S úsměvem odpovídám, že ne. Přeji nekuřákům, ať si to v hospodách užijí, vždyť za to léta bojovali a je jim vyhověno,“ přemítala nad novinkou nespokojená kuřačka, které si nepřála být jmenována.

Najdou se ale i místa, kde protikuřácký zákon velké rozpaky nevzbuzuje. „Zatím protikuřácký zákon hosté přijímají s klidem. Nemám pocit, že by jich nějak výrazně ubylo. V restauraci se nekouří, popelníky jsme dali ven. Tam hosté kouřit mohou, ale musíme si uvědomit, že je léto. Uvidíme, jak to bude vypadat v zimě,“ sdělil provozovatel havlíčkobrodské restaurace U Zlodějky Ivo Jelínek.

Restaurace Panský dům v Chotěboři je nejstarším pohostinstvím ve městě, jak se zdá, protikuřácký zákon její provoz nějak neomezil. „Naše restaurace je nekuřácká už skoro rok. Kdybychom věděli, že nám to tak pomůže, udělali bychom tento krok mnohem dříve,“ zhodnotil vedoucí restaurace Panský dům Chotěboř Jiří Pešek.

Podle jeho slov do tamní restaurace chodí velmi rády celé rodiny s dětmi. „Domnívám se, že proroctví o tom, jak zákaz kouření sníží počet hostů, byla jen takové nafouklá bublina. Venkovní terasa, tak ta je kuřácká, hosté mohou kouřit tam. Uvidíme, jak to bude vypadat v zimě,“ dodal Pešek.

Protikuřácký zákon zavedli mnohem dříve, než to nařídil stát, také v obci Víska u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. „Kouřit u nás v hospodě se nesmí už od loňského prosince,“ prozradil starosta obce Ondřej Čapek. „Vybílili jsme totiž hospodu a chtěli jsme ji mít pěknou, protože letos u nás budou velké obecní slavnosti s celorepublikovou účastí. Takže v hospodě se nekouří, kuřáci chodí ven nebo do chodby,“ uzavřel starosta.