Školy na Pelhřimovsku usilují o modernizaci a lepší učebny

Pelhřimovsko – Nových učeben a moderního vybavení se dočkají žáci několika základních škol na Pelhřimovsku. Je tomu tak díky penězům z akce nazvané Místní akční plán ve vzdělávání.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Díky aktivitě starostů mohou teď školy žádat o peníze na modernizaci a vybavení učeben. „Žáci se naučí pracovat s moderními technologiemi, pomůckami, a budou tak lépe připraveni na požadavky, které na ně budou kladeny v souvislosti s přechodem na další studium do praxe," informovala manažerka projektu Vladimíra Hojgrová.

O peníze usiluje i základní škola v Počátkách, která podporuje celkovou modernizaci učeben. „Žádost jsme zaslali k posouzení, nyní budeme čekat na vyjádření. Vše je zatím v plenkách," sdělil ředitel počátecké školy Jaroslav Blažíček.

V Nové Cerekvi by naopak rádi vystavěli nový polytechnický pavilon. „Těchto dvou škol se týká modernizace primárně, neboť se jedná o masivní investice, kterou školy potřebují. Zbylé školy na Pelhřimovsku mají ještě dva týdny možnost zasílat žádosti o evropské dotace," podotkla Vladimíra Hojgrová.

Do projektu se zapojily všechny základní školy v Pelhřimově kromě Krásových domků. „Základní škola Krásovy domky nepotřebuje do modernizace a vybavení investovat. Třídy má škola řádně vybaveny, takže se do projektu Místní akční plán na Pelhřimovsku v tuto chvíli nezapojila," informovala manažerka.

O zvelebení školy se ale snaží Základní škola Osvobození. „Ve středu jsme oficiálně podali žádost na kraj, tak uvidíme," sdělila ředitelka školy Vladimíra Madronová.

Mimo jiné prozradila,o modernizaci kterých učeben by se jednalo. „Rádi bychom, aby se renovace a následné vybavení týkaly třech učeben. První by byla učebna sloučená, a to počítačovo-jazyková. Druhou modernizací by měla projít učebna přírodovědná, kde by se vyučoval nejen přírodopis, ale i chemie nebo fyzika. Modernizací by prošla i menší učebna, kterou jsme nazvali učebnou kybernetiky," sdělila ředitelka.

Učebna kybernetiky by nabídla spoustu inovativních technologií. „V této třídě by se děti učily základy programování, nechyběla by ani 3D tiskárna, čímž by si také žáci rozšiřovali své dovednosti," uzavřela Vladimíra Madronová.

Současně se v rámci projektu pracuje i s pedagogickými týmy. Jako jeden z hlavních problémů byla identifikována komunikace mezi školou a rodiči.

Nejen obce, ale i realizátoři projektu Místní akční plán se proto rozhodli podpořit a zlepšit tuto oblast.

Ředitelé škol nebo jejich zástupci mají od ledna možnost navštěvovat systematický kurz, kde se seznámí se základy public relations (vztahy s veřejností), komunikace s médii, ba dokonce i s technikami řešení sporů. „Kurz je zaměřen především prakticky, účastníci tak mají možnost konzultovat konkrétní problémy a kauzy, s nimiž se setkávají, a snaží se najít co nejvhodnější řešení," dodala Vladimíra Hojgrová.

Na zaslání případných dotací je ještě čas, a proto si dnes nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci mohou plnými doušky užít jednodenní pololetní prázdniny. Ředitelé se k žádostem o čerpání finančních prostředků na zdokonalení školního prostředí vrátí zase zpět po prodlouženém víkendu.

Dominika Benešová