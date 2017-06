Školáci se stali květinami a ptáky. Nacvičili pohádku

Pelhřimov – Tento týden žáci Základní školy Osvobození v Pelhřimově předvedli, co se během uplynulého školního roku naučili. Nejen pro ostatní spolužáky, ale i pro své rodiče zahráli pohádku Malý princ.

„Hraje 5.B, kterou jsem letos dostala na češtinu, jen Malého prince ztvárnil klouček ze 3.B. Společně jsme četli knihu Malý princ, pracovali s ní a já jsem říkala, že by bylo dobré, kdybychom to nacvičili jako divadelní představení a dali do toho něco svého,“ přiblížila vznik nápadu zástupkyně ředitelky Marta Buchtová.

Choreografie byla zcela v režii malých hereček. „Například taneční prvky si holky nacvičily úplně samy a já jsem jim do toho téměř nezasahovala,“ pochválila Buchtová.

Školáci neměli žádný speciální kroužek, ve kterém by vystoupení nacvičovali. „Děti to dělaly ve svém volném čase a o to víc, si toho vážím. Na to, že jsou teprve v páté třídě, před nimi smekám klobouk,“ usmála se Buchtová.

Divadlo vznikalo téměř celý školní rok. „Scházeli jsme se nepravidelně už od listopadu. V červnu už jsme finišovali, a to jsme se scházeli každý den,“ zavzpomínala zástupkyně ředitelky.

Představení splnilo svůj účel. „Líbilo se jim to a našli v Malém princi zalíbení. Dokonce teď, když jsme to dohráli, většina dětí chápe podstatu té knihy,“ dodala Buchtová.

Jana Kudrhaltová