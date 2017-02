Sklárnám stoupl obrat nad miliardu korun

Světlá nad Sázavou – Sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou loni v meziročním porovnání navýšily svůj obrat skoro o 140 milionů korun na 1,065 miliardy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Je to nejvyšší obrat od počátku existence společnosti," sdělila generální ředitelka Markéta Rosmusová.

Crystalite vyrábí sklo od roku 2009, kdy převzala areál někdejších skláren Sklo Bohemia, které zkrachovaly. Patří jí také sklárna v Květné.

V minulém roce společnost ve světelském závodě rozšířila výrobu nápojového skla a přibrala přibližně 180 zaměstnanců. Ve sklárnách tak pracuje 870 lidí.

„Díky pokračující expanzi na nové trhy a také navýšení výrobních kapacit, modernizaci výroby i růstu počtu zaměstnanců v letošním roce plánujeme dosáhnout obratu kolem 1,35 miliardy korun," uvedla Rosmusová.

Světelské sklárny se zaměřují na linkovou výrobu nápojového a dekoračního skla. Do rozšíření a modernizace závodu loni firma investovala přes 370 milionů. Přibyly dvě výrobní linky na automatickou výrobu sklenic a odlivek, čímž se denní kapacita výroby nápojového skla více než zdvojnásobila. Nyní se pohybuje kolem 150 000 kusů. Sklárny také mimo jiné investovaly do nové tavicí pece a do rozšíření svých skladových prostor.

V plánu pro letošek je zlepšení logistiky. Podnik vybuduje propojovací lávku mezi administrativní a výrobní budovou a dopravníkový pás pro dopravu zboží mezi výrobní budovou a novým skladem. Jde o akce zhruba za 75 milionů korun.

K novým zákazníkům pomohla sklárnám sklovina obohacená titanem, již využívají v automatické výrobě od začátku roku 2016.

„V minulém roce jsme úspěšně dodávali nápojové sklo pro různé letecké společnosti v řádech stovek tisíc až milionů kusů sklenic," uvedl obchodní ředitel Aleš Trpák. K většímu obratu podle něj sklárnám pomohl také růst zakázek pro země Blízkého východu, zejména pro Írán.

Letos se sklárny zaměří na posílení obchodních aktivit v západní Evropě, Severní Americe i v Asii.

Sklárny loni zavedly nový systém odměňování, v jeho důsledku mzdy ve světelském závodě stouply průměrně o 24 procent. Tento měsíc začal nový mzdový řád platit i ve druhé sklárně patřící Crystalite, která je v Květné na Uherskohradišťsku a vyrábí ruční sklo. Platy tamních 110 pracovníků stoupnou zhruba o 12 procent, uvedla firma.

Majitelem společnosti Lubor Cerva.