Skauti přivezli světlo z Vídně

Pelhřimovsko – Až do rakouského hlavního města letos dojeli pro Betlémské světýlko skauti a skautky z Pelhřimova.

Betlémské světlo předávali pelhřimovští skauti v kapli svatého Kříže loni poprvé.Foto: Deník/Denisa Šimanová

Domů, konkrétně tedy do Pelhřimova, si tak přivezli symbol míru a přátelství. „Betlémské světýlko jsme si vždycky vozili z Horní Cerekve. Letos poprvé jsme si ale pro něj jeli až do Vídně. V sobotu 10. prosince jsme si převzali světýlko v tamním kostele, kde se uskutečnila při této příležitosti bohoslužba. Na místě byli lidé osmadvaceti národností, takže to bylo hodně zajímavé," popsal svou první zkušenost s převzetím betlémského světla vedoucí skautského střediska v Pelhřimově Pavel Fišar.

Už zítra si tak budou moci malí a velcí na mnohých místech okresu napálit betlémské světýlko a odnést si ho do své domácnosti. „Od 18 hodin bude v kostele svatého Bartoloměje v Pelhřimově bohoslužba, kam světýlko přineseme," dodal Fišar.

Po skončení večerní bohoslužby odnesou skauti betlémské světýlko do nedaleké kaple svatého Kříže, kde se uskuteční slavnostní předání světýlka nejen s hudebním doprovodem.

Počátečtí skauti z oddílu Sušený tresky si pro betlémské světlo dojedou zítra dopoledne na nádraží ve Stojčíně u Žirovnice, kam vlak z Horní Cerekve doputuje a světýlko přiveze přesně sedmnáct minut po desáté hodině dopolední.

Obyvatelé Počátek, ale i lidé z blízkého okolí si pak pro betlémské světýlko budou moci přijít do takzvaného amfiteátru u tamního kina. „Už několik let předáváme betlémské světýlko právě v amfiteátru. Navíc holky z oddílu si připravily takový hudební program, takže si příchozí budou moci i zazpívat koledy, popít čaj a každý dostane i perníček," nastínil sobotní program Pavel Kešner z oddílu Sušený tresky. Skautky a skauti z Počátek začnou plamínek rozdávat úderem páté hodiny odpolední.

I Humpolečtí dostanou možnost odnést si domů světlo zažehnuté v Betlémě, ovšem ale až těsně před Štědrým dnem. „Pro světýlko pojedeme jako už tradičně do Havlíčkova Brodu tuto sobotu zhruba kolem desáté hodiny dopoledne," prozradila Tereza Štaubertová ze skautského střediska Orlík.

Zájemci, kteří si budou chtít od humpoleckých skautů světýlko napálit, tak budou muset počkat do 23. prosince, kdy ho přinesou na tamní náměstí. „Lidé si mohou pro světýlko přijít v pátek 23. prosince na Horní náměstí v Humpolci v době od 14 do 16 hodin," informovala Tereza Štaubertová.

Ti, kteří na náměstí přijít nemohou, ale o světlo nepřijdou. „Na náměstí máme pouze světýlko s tím, že několik vedoucích tam u něj stojí a děti společně s dalšími vedoucími obchází humpolecké domácnosti a nabízí světýlko. Většinou také chodíme do domova důchodců nebo do Astry, což je denní centrum pro seniory," dodala Štaubertová.

Přijít si nejen pro Betlémské světlo, ale také si zazpívat koledy, ale i jiné písně, popovídat s přáteli nebo popít horký čaj budou moci milovníci předvánočního času, ke kterému právě světlo zažehnuté v Betlémě neodmyslitelně patří, do Kamenice na Lipou.

Tamní skauti a skautkyz kamenického střediska Fidelis et Fortis nabídnou Betlémské světlo příchozím na náměstí v Kamenici nad Lipou hned vedle městského úřadu.

Všichni, kteří pro Betlémské světlo ke skautům z okresu, ať už zítra nebo v jiný den vyrazí, by neměli zapomenout na svíčku, popřípadě i nějakou lampičku, aby světlo do svých domovů v pořádku dopravili. „Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že právě toto poselství mohou skautky a skauti každoročně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," popisuje smysl akce starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.