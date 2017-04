S prací má pomoci Job Point

Pelhřimov – Do cílené podpory zaměstnávání mladých lidí do pětadvaceti let a jejich uplatnění na trhu práce se nyní pouští pelhřimovská okresní hospodářská komora. Spouští projekt Na správné místo, s nímž je spojeno nově vytvářené kontaktní pracoviště Job Point.

„Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích trhu prácea zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou a s podnikatelským prostředím,“ uvedla ředitelka Okresní hospodářské komory Pelhřimov Jana Vránová.

Poradci z nového Job Pointu mají za sebou první schůzku s vytipovanými uchazeči, kteří jsou v evidenci pelhřimovského úřadu práce. „Schůzka s deseti uchazeči, jimž bychom mohli při hledání uplatnění na trhu práce pomoci, se uskutečnila v pondělí. Hned jsme tyto mladé uchazeče pozvali na individuální pohovory do našeho Job Pointu, který sídlí v prostorách okresní hospodářské komory v kulturním domě Máj na pelhřimovské třídě Legií,“ popsala Vránová. ČTĚTE TAKÉ: Pro záchranu školy umožní dětem delší pobyt v družině Pelhřimovský Job Point pro mladé lidi, kteří hledají práci, připravil nejrůznější podpůrné aktivity, jejichž cílem je posílit osobní kompetence a motivaci mladých lidí při hledání uplatnění na trhu práce. „Budeme organizovat firemní dny, workshopy s personalisty, kurzy finanční gramotnosti i exkurze do firem,“ přiblížila náplň Job Pointu šéfka pelhřimovské hospodářské komory. V kompetenci nového kontaktního místa bude i práci přímo zprostředkovávat, což by se mohlo týkat pěti mladých uchazečů o zaměstnání. Iniciátoři nového projektu mají za sebou schůzky s vedením všech středních škol na Pelhřimovsku a už se rýsují i možnosti konkrétní spolupráce. „S vedením Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov jsme už na některých aktivitách domluveni, spolupráci začneme prohlubovat od září,“ naznačila Vránová. Okresní hospodářská komora Pelhřimov chce spolupracovat i s gymnazisty. Absolventi gymnázií sice v drtivé většině odcházejína vysoké školy, případně na další druhy škol, ale v případě, že si nevyberou správně a ze školy rychle utečou, dostávají se z hlediska uplatnění na trhu práce do ještě složitější situace než absolventi odborných škol a učilišť. „Když takový absolvent gymnázia zanechá studia na vysoké škole třeba hned v prvním semestru, tak vlastně nemá žádnou odbornost a jeho uplatnění na trhu práce může být hodně složité. I na jejich situaci ale projekt Na správné místo myslí. Navíc k nám do Job Pointu mohou tito mladí lidé přicházet třeba individuálně, obrátit se na nás přímo. Nemusí čekat na doporučení úřadu práce, kde někdy končí v evidenci,“ přiblížila další možnosti nového Job Pointu Vránová. ČTĚTE TAKÉ: Pamětníci odvypráví příběh o vyhnání do nového domova Možná ještě problematičtější skupinu tvoří mladí, kteří neudělají po čtyřech letech středoškolských studií maturitu a na úřadu práce skončí vlastně jen s dokončeným základním vzděláním. Pelhřimovské kontaktní místo pro mladé uchazeče o zaměstnání Job Point bude mít pro zájemce otevřeno každou středu, poprvé právě dnes. Mladí nezaměstnaní by ho měli najít i v ostatních okresech Vysočiny.

