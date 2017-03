Rozvoz knih zavádějí na Pelhřimovsku i menší knihovny. Nyní v Nové Cerekvi

Nová Cerekev, Cetoraz – Rozvoz knih přímo domů nenabízí svým čtenářům na Pelhřimovsku pouze větší městské knihovny.

Ilustrační foto.Foto: Michal Burda

Od dubna oficiálně zařazuje mezi své služby rozvoz knih handicapovaným čtenářům i knihovna v Nové Cerekvi.



Rozvoz se uskuteční každé první úterý v měsíci a je určen pro seniory se zdravotním handicapem. „Lidé na vesnici stárnou, a přijde nám správné je v jejich zálibě podporovat i ve chvíli, kdy oni sami do knihovny už přijít nemohou," vysvětlila knihovnice Miroslava Pražanová.



Službu budou moci využít lidé žijící v celé oblasti regionu Nová Cerekev. „Jako obec jsme samozřejmě nabídli pomoc. Chceme se zapojit do vlastního rozvozu knih ke čtenářům," informoval starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík.



Zamluvit si knižní tituly bude možné osobně v místní knihovně, telefonicky nebo písemnou formou. „Věřím, že si místní lidé na novou službu velmi brzy zvyklou a budou ji plnohodnotně využívat," dodala Pražanová.



Rozvoz knih pro starší handicapované čtenáře nebude v Nové Cerekvi úplnou novinkou. „Podobná možnost rozvážky knih zde do značné míry fungovala také v minulosti. Od dubna ale chceme zařadit rozvoz knih domů mezi oficiální nabídku služeb cerekvické knihovny," prozradil starosta Rajdlík, který je spokojený s tím, že knihovna bude oficiálně novou službou disponovat.



Velmi podobný rozvoz knih nabízí už řadu let také obecní knihovna v Cetorazi. Knihy z Cetoraze putují dvakrát za rok ke čtenářkám do nedalekého Bedřichova. „Členky tamního spolku Babinec, projevují o četbu a knihy velký zájem. Je pro ně už složitější dostávat se osobně do knihovny, proto vozím knihy přímo k nim do obce," popsala knihovnice z Cetoraze Irena Zajícová.



Z dovážky knih se za pět let v malé knihovně stala tradice. Cetorazská knihovnice už přesně ví, jaké žánry čtenářky v Bedřichově ocení. „Knihy si nijak dopředu nezamlouvají, spíše je vybírám já sama, protože vím, co tamní čtenářky rády čtou," pokračovala Zajícová, podle které v oblibě například nejsou detektivky.



Od dubna se mezi své čtenáře také premiérově rozjedou i knihovnice z podstatně větší pacovské knihovny. Tam budou knihy rozvážet každý první čtvrtek v měsíci.