Řečice: Na půdě našli cenné věci

Červená Řečice – Na půdě kina v Červené Řečici objevili tamní obyvatelé hodnotné divadelní kulisy po bývalých divadelních spolcích. Místním se tak odkryl kus již téměř zapomenuté historie.

Jiří Jedlička.Foto: Deník/Aneta Slavíková

Tyto cenné předměty objevily konkrétně členové tamního zastupitelstva, kteří se v budově místního kina pustili do pravidelné inventarizace obecního majetku.

„Od pamětníků z Červené Řečice jsem věděl, že divadlo mělo ve městě dlouholetou tradici. Proto jsem se na zastupitelstvu ptal, jestli náhodou na půdě kina nejsou nějaké divadelní kulisy nebo jiné předměty," řekl tamní zastupitel a ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Jiří Jedlička.

„Při nedávné inventarizaci kina jsem na půdu vlezl a zjistil, že tam nějaké věci opravdu jsou. V lednu jsem pak s bratrem kulisy z půdy snesl," popsal Jedlička, jak se k historickým předmětům dostal. Celkem šest malovaných pozadí k divadelním hrám a několik divadelních rekvizit, jako je například stojek na imitaci větru nebo kašírovaná nápovědní budka.

Právě takové předměty na půdě v Červené Řečici objevili. „Jsou to malované obrazy ve velikosti šest a půl krát čtyři metry. Na to, že je Řečice malé město, jsou plátna překvapivě velmi kvalitní. Je evidentní, že se na tvorbě těchto obrazů podíleli minimálně tři až čtyři malíři," řekl Jedlička.

Nalezené obrazy si budou moci prohlédnout i obyvatelé. „Chtěl bych iniciovat jejich vystavení pro veřejnost. Ideální příležitostí bude pouť, která se v Červené Řečici bude konat v červenci," informoval Jedlička.

Dodal také, že do té doby se pokusí určit autory malovaných pláten. „Požádal jsem již o pomoc ředitele Státního okresního archivu Zdeňka Martínka. Také chci zapátrat v divadelních kronikách, abych zjistil, kdo je autorem jednotlivých pláten," prozradil Jedlička, jak bude postupovat při odkrývání této historie.

Otázkou také je, co z dochovanými obrazy bude dál. „Pokusíme se sehnat buben nebo velkou trubku, abychom na ni plátna šetrně navinuli," řekl Jedlička, jak obrazy uloží.

Dochovaná malovaná pozadí jsou poměrně v dobrém stavu. „Některá plátna potřebují jen vyčistit, protože nějaký prach na nich bude. Některé bude ale potřeba trochu zrestaurovat," řekl Jedlička. V budoucnu by plátna mohla zdobit i místní zámek. „Když bude zámek v Červené Řečici zrekonstruovaný, tak jak se plánuje, mohly by obrazy být vystavené právě tam. Navíc v zámku žádné expozice nejsou, takže by to bylo zajímavé i pro návštěvníky," nastínil možnou variantu Jedlička.

Jako velký přínos pro město bere nalezení těchto cenných materiálů i starostka Červené Řečice Zdeňka Bečková. „Je to kus historie města, protože tady v minulosti působilo několik divadelních spolků a jsou to vlastně určité materiály dokladující, že tady tyto spolky fungovaly a fungovaly snad dobře. Díky pamětníkům víme, že to byla tako-vá hezká éra Červené Řečice," pověděla Zdeňka Bečková, jak nález divadelních kulis vnímá.

Dodala také, že o jistých divadelních předmětech uložených na půdě sev Červené Řečici vědělo. „Přístup k cennostem byl po různých stavebních úpravách tohoto objektu velice komplikovaný, takže jsme se k tomu dostali až teď. Nalezením předmětů jsme ale spíše konkreti-zovali, o co jde," dovysvět-lila starostka nejmenšího města na Pelhřimovsku.

V Červené Řečici měla ochotnická divadla tradici od roku 1852 do roku 1967. V průběhu těchto let setam vystřídalo zhruba dvacet divadelních spolků, které si postupně předávaly štafetu a hrály ve městě divadlo.