Putující žáby chrání i školáci

Vyskytná – Ochránci přírody a další dobrovolníci a milovníci zvířat z Pelhřimovska v těchto dnech opět po roce berou do rukou kýble s gumovými rukavicemi a pomáhají obojživelníkům v úspěšném přesunu přes silnice.

Ilustrační foto.Foto: Libor Plíhal

Skokani, ropuchy, čolci a další druhy totiž putují každý rok ze vzdálenosti i několika kilometrů do stále stejného rybníka, ve kterém se sami narodily a právě silnice jsou pro ně velkou překážkou.



Taková situace každoročně nastává i ve Vyskytné. „Děti, které bydlí na konci Vyskytné, se chodí dívat, zda už žáby migrují. Ve vsi máme také rozvěšené letáky, takže když se nám někdo ozve, hned ráno vyrazíme s dětmi žáby přenášet," vysvětlila učitelka ze Základní školy a Mateřské školy Vyskytná Jiřina Jonášová.



Zdolat nebezpečný úsek v blízkosti tamního rybníku Koupaliště pomáhají školáci obojživelníkům už více než deset let.

Silniční úsek kousek od Vyskytné, který se pro žáby stává nejnebezpečnějším místem jejich dlouhé cesty, je už rok označen dopravní značkou Pozor žáby. „Každým rokem s dětmi vyrábíme také papírové značky a letošek nebude výjimkou. Na oficiální značku, která je za Vyskytnou umístěna už rok, si každý zvykl. My tedy přidáme značky další, a řidiči si tak spíš přítomnost žab uvědomí," doplnila Jonášová.



RYBNÍK UŽ NEVYHOVUJE



Ve vstupu na silnici obojživelníkům v okolí Smrdova u Humpolce bránili řadu let i ochránci přírody ze sdružení Zelené srdce. „V této lokalitě už jsme více méně skončili, protože počet obojživelníků už tam není tak veliký, aby mělo smysl zábrany v těchto místech stavět," informoval ochránce přírody Pavel Koubek z Občanského sdružení Zelené srdce.



Dodal také, že některé žáby už se ze zmíněné lokality přesunuly jinam. „Pravděpodobně to bude tím, že rybník, do kterého se stěhovaly, jim přestal vyhovovat," vysvětlil Koubek. „Takže já tam občas zajedu a posbírám žáby, které najdu na silnici," pokračoval ochránce přírody.

Žáby se do svých rodných rybníků začínají přesouvat v době, kdy noční teploty neklesnou pod čtyři stupně Celsia. „V nocích, kdy je tah obojživelníků největší, stačí i jediné projíždějící auto na jinak nepoužívané cestě a zůstanou za ním desítky mrtvolek. V případě, že žábám cestu překříží silnice, dochází k mnoha malým tragédiím pod koly projíždějících automobilů," řekl Pavel Koubek.



Dodal také, že záleží hodně na ohleduplnosti řidičů, zda dají žábám šanci silnici překonat a dostat se do rybníka. „Uznávám, že na hlavních silnicích se putujícím obojživelníkům vyhnout nelze a samozřejmě je důležitější bezpečnost lidí, ale právě na menších silnicích a asfaltových cestách s malým provozem, je možné se o to pokusit," pokračoval Koubek.



O jiných lokalitách v okrese, kde by se žáby snažily v hojném počtu dostat přes silnici, zatím ochránci přírody nevědí. „U zpráv, které se k nám dostávají, je hodně málo informací a my nestíháme všechny lokality objet, takže nějaká místa tady na Pelhřimovsku možná jsou. Pokud by se k nám ale nějaká informace dostala, tak zábrany můžeme stavět někde jinde, kde to bude potřeba," ukončil Koubek.