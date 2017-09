Půlnoční drak o víkendu zčeřil vodu a pokořil rekord

Horní Cerekev – Sobotní odpoledne a hlavně noc odvládly v Horní Cerekvi závody dračích lodí na tamním Zámeckém rybníku. Půlnoční drak se navíc díky své výjimečnosti zapsal mezi rekordy.

Již druhý ročník závodů dračích lodí Půlnoční drak skloubil nejen zábavu a sport pro všechny věkové kategorie. Dokázal se dostat i do České knihy rekordů. „Závody v Horní Cerekvi se zapsaly jako Jediný noční závod dračích lodí osvícený největším počtem hořících loučí na vodě,“ potvrdila komisařka Agentury Dobrý den Milena Kochová. Hořících loučí totiž během Půlnočního draka bylo na vodě přesně šedesát tři.

Závody byly tradičně rozděleny na dvě části. První část rozjezdů odstartovala již během odpoledne. V té druhé se však dračí lodě vydaly na vodu až po setmění. „Půlnoční drak, který jede v noci při nasvíceném rybníku, nasvícenými loděmi se nekoná nikde v celé Evropě. V tomto směru jsme jedineční,“ upozornil na zajímavost ještě před samotnými závody jeden z organizátorů Půlnočního draka Miroslav Kříž.

Popularitu netradiční závod potvrdil i start téměř třiceti posádek a to z nejrůznějších koutů celé republiky. „Celkem letos odstartovalo dvacet čtyři posádek dračích lodí,“ uvedl další z organizátorů Jaroslav Lisý. Zároveň dodal i to, že do závodů se navíc zapojily ještě další tři speciální žákovské posádky, které byly pro tento ročník závodů novinkou.

Zahraniční posádka z Číny, která měla letos během závodů také startovat, nakonec nedorazila. „Bohužel se den před závody omluvili a odhlásili svou účast,“ potvrdil Kříž.

I přesto ale letos na Půlnočním drakovi vyplulo o šest posádek více, než v předchozím ročníku. „V loňském roce odstartovalo celkem osmnáct posádek,“ konstatoval Lisý.

Pořadatelé i diváci si letošního Půlnočního draka pochvalovali. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven skákací hrad. Dospělí diváci měli mimo jiné možnost využít například LED obrazovku a sledovat napjaté okamžiky závodu přímo na ní. Většina přítomných však neodolala pohledu na osvětlenou hladinu a dračí lodě a podporovala posádky přímo ze břehu Zámeckého rybníka. Program letošních závodů nakonec završil slavností ohňostroj. „Jsme s celkovým průběhem spokojeni, co se týká počtu návštěvníků i počasí. Bylo sice chladněji, ale bezvětří, což je fajn,“ zhodnotil Lisý.

Do Půlnočního draka, který je letošním posledním ze Seriálu závodů dračích lodí, se mohly posádky hlásit do začátku září. Jedinou podmínkou pro účast v závodu byla osmnáctičlenná posádka, s minimálně čtyřmi ženami. V samotném závodě dračích lodí se pak posádky musely postarat o co nejlepší čas na trati dlouhé dvě stě metrů.

Soutěžící v Horní Cerekvi během závodů bojovali o putovní pohár půlnočního draka. Tu si nakonec ze všech dvaceti čtyř týmů odnesla posádka Máš hlad z Českých Budějovic. „Marná snaha Cerekev se umístila na druhém místě. O devatenáct setin nám uteklo první místo,“ uzavřel výsledky letošních závodů Kříž.