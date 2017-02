Pstruzi nemůžou do obchodů

Pravíkov – Společnost BioFish nemůže od konce loňského roku uvádět na trh pstruhy, které chová na sádkách v Pravíkově u Kamenice nad Lipou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Důvodem je nález reziduí leukomalachitové zeleně ve svalovině vzorku pstruhů, odebraného v rámci provádění monitoringu cizorodých látek v potravinách a surovinách živočišného původu.

Zákaz uvádění pstruhůz pravíkovských sádek do oběhu vydala na konci loňského roku Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina. „Jak se leukomalachitová zeleň do vzorků dostala, nevíme. Občas k takovým případům dochází," poznamenal šéf vysočinských veterinářů Božek Vejmelka.

Rybářská společnost dostala pouze zákaz uvádění pstruhů do oběhu, který platí po dobu, než problém vyřeší. „Zákaz neprovázela žádná sankce ani jiné opatření," dodal Vejmelka.

Informaci o nálezu reziduí leukomalachitové zeleně ve svalovině vzorku pstruhů v sádkách v Pravíkově zveřejnila Státní veterinární správa v pondělí.

Na rozdíl například od ptačí chřipky není v případě se pstruhy ryby nutné utrácet, jejich samotný chov není zmíněným veterinárním opatřením ochromen.

Na trh se dostat údajně neměli

Zpráva neuvádí, zda se někteří pstruzi na trh před zjištěním veterinářů dostali.

Podle jednatele společnosti BioFish Horní Paseka na Ledečsku Petra Tůmy to ale není příliš pravděpodobné. „Leukomalachitová zeleň v nadlimitním množství byla zjištěna u malých pstruhů, u násady, tedy u ryb, které ještě do distribuce nejdou," řekl Tůma.

Jednatel rybářské společnosti se domnívá, že se leukomalachitová zeleň mohla dostat při nákupu násady. Látka se může nacházet v dezinfekci, která se při chovu ryb používá. Podle Tůmy se nadlimitní množství vyskytuje především u malých ryb, s jejich růstem se koncentrace snižuje na přípustné hodnoty.

Pstruzi ze sádek v Pravíkově budou moci do distribuce, až to posvětí výsledky nových rozborů. „Počítáme s tím, že se k nám veterináři vrátí, ale pro nás to není nic nezvyklého, pod veterinární kontrolou jsme prakticky stále," doplnil Tůma.

Malachitová zeleň a leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům. Laboratorními vyšetřeními bylo zjištěno překročení rozhodovacích limitů pro ryby ve velké míře. Ve věci bylo zahájeno správní řízení a následně byl zákaz uvádění do oběhu vydán formou mimořádných veterinárních opatření.