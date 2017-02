Program rodičů: Hlavně zajistit hlídání potomků

Štoky – Prázdniny znamenají pro Veroniku Hájkovou především nutnost naplánovat program na jednotlivé dny. Bydlí s manželem a dvěma dcerami ve Štokách, které leží na cestě mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Děvčata chodí do první a čtvrté třídy.

Děti zapojí fantazii.Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Nic speciálního neplánujeme," říká sympatická mladá maminka. „V práci si můžu vzít maximálně dva dny dovolené," dodává. Jeden den odpoledne tedy zřejmě pojedou všichni čtyři do nějakého akvaparku, ale kam přesně to bude, se teprve rozhodnou. „Ráda bych také holky vzala do Jihlavy na výstavu korunovačních klenotů," dává si Hájková dohromady nápady.

Lyžovat v zimě na hory sice jezdí, ale o jarních prázdninách to v plánu nemají, protože už letos byli v lednu v Krkonoších. „Možná bychom si mohli zajet zalyžovat na Šacberk," připouští ale Hájková a jedním dechem dodává, že samozřejmě bude záležet na tom, jaké bude počasí.

Ve dny, kdy nebude mít maminka dovolenou, pohlídají děvčata babičky a dědečkové z Jihlavy. Jestli přijedou do Štoků, se domluví zřejmě až den předem. Stejně tak není problém, když rodiče své děti dovezou na hlídání k prarodičům do Jihlavy. Paní Hájková i její manžel totiž v krajském městě Vysočiny pracují, takže není problém, když děti ráno vezmou s sebou a na jednodenní opatrování je babičkám a dědečkům předají. „Moji nebo manželovi rodiče se nám s hlídáním vždy snaží vyjít maximálně vstříc," dodává s povděkem maminka.