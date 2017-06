Přijíždí pamětnice holocaustu. Nelly Prezmah, na pár hodin navštíví Pacov

Pacov – Nelly Guttmannová Prezmah, dcera posledního pacovského rabína a pamětnice holocaustu, přijíždí do Pacova. Návštěva se uskuteční ve čtvrtek 8. a v pátek 9. června.

Synagoga v Pacově čeká na záchranu.Foto: Deník/Jiří Jíra

Program se podařilo zorganizovat amatérskému badateli Pavlu Tychtlovi, který právě před dvěma lety přišel s výzvou Zachraňme pacovskou synagogu. Následně vznikl přímo v Pacově spolek Tikkun, který se snah o záchranu pacovské synagogy i připomínání židovských tradic v návaznosti na předešlé kroky ujal.

Jedním z výrazných mezníků Tychtlova bádání bylo, když loni na podzim v Izraeli objevil a následně zkontaktoval zmíněnou Nelly Prezmah, rozenou Guttmannovou. Během následujících měsíců se pak podařilo zorganizovat zmíněnou návštěvu.

Z telefonického rozhovoru mezi Pavlem Tychtlem a Nelly Prezmah na sklonku loňského roku vyplynulo, že dcera posledního pacovského rabína Nathana Guttmanna po návštěvě Pacova sama zatoužila. „Na Pacov má velmi živé a silné vzpomínky. Velice ráda by se do Pacova ještě někdy podívala,“ doplnil tehdy své postřehy po prvním telefonickém kontaktu Tychtl.

Nelly Guttmannová odešla do Izraele v roce 1948. Narodila se sice 2. března 1926 ve Stráži u Tachova, ovšem rodina po několika letech přišla do Pacova, Nelly zde už chodila do školy. Šťastné dětství a mládí ale pro ni nemělo dlouhé trvání. Jako šestnáctiletá byla v listopadu 1942 společně s ostatními pacovskými Židy transportována do Terezína, v koncentračních táborech pak strávila dva a půl roku. A po roce 1948 odešla.

Teď se alespoň na několik hodin do Pacova skutečně vrátí. „Moc se na to setkání těším. Přijde mi neuvěřitelné, že se budeme moci osobně sejít s Nelly Prezmah, která je skutečnou pamětnicí a jejíž život musel být určitě pozoruhodný,“ poznamenala Eva Keroušová, jedna z organizátorek setkání ze spolku Tikkun.

Nelly Prezmah, která žije v Kfar Achim, komunitě založené polskými a rumunskými uprchlíky z Evropy, přijede do Pacova ve čtvrtek 8. června kolem poledne. Doprovázet ji bude syn Elisha Prezmah a vnučka Shany Prezmah Benski.

Oficiální část jejího pobytu začne kolem čtrnácté hodiny na radnici, kde ji přijme pacovský starosta Lukáš Vlček.

Pak se chystá navštívit chátrající synagogu, která prakticky po celé období od druhé světové války sloužila jako sklady. Chce se podívat i do domu, kde býval rabínský byt a kde vlastně vyrůstala.

V 18 hodin začne v zámeckém sále beseda s Nelly Prezmah o holocaustu a životě v Pacově před druhou světovou válkou Živá paměť Pacova. „Nelly Guttmannová je poslední žijící svědkyní dějin pacovských Židů,“ připomněla v pozvánce předsedkyně spolku Tikkun Daniela Orlando.

V pátek dopoledne má vzácná návštěva v plánu pobesedovat se studenty pacovského gymnázia, poté z Pacova odcestuje.