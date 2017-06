Premiéru rybníčkovské pohádky viděli malí herci i hlavní hrdina, poník

Rybníček u Pelhřimova – Pohádka, na které se podílely děti z chovatelského kroužku Farmy Rybníček, je nejen dotočená, ale už ji zhlédli i první diváci.

Premiéru, jež byla určena pro rodiny malých herců, měl film v neděli. „Rodiče byli vesměs nadšení. Všech dvanáct dětí si s sebou přivedlo zhruba dvě další osoby, takže tady na premiéru bylo kolem padesáti lidí," zavzpomínala jednatelka farmy Nela Kyselová, která si v pohádce i sama zahrála.

Po skončení filmového představení přišly na kus řeči dvě malé herečky Míša a Simona. Nechyběl ale ani hlavní hrdina – poník Maxík.

Obě hrdinky pohádky se shodly na tom, že se jim hrálo výborně. Natáčení je prý moc bavilo. „Nejlepší bylo, když jsme měly koně Cvalíka nalákat na mrkev a on nám utekl," vzpomínala Míša. „Mně se moc líbilo, když jsme jely v kočáru," doplnila další malá herečka Simona. Herečky se ve škole staly malými celebritami. „Některé holky mi dokonce i líčily, že po nich spolužáci chtěli podpisy," usmála se Kyselová.

Hlavní záměr pohádky byl ovšem jiný. „Já jsem nadšená především z toho, že děti mají chuť trávit volný čas nějak smysluplně a nesedí jen doma u počítače. Vyzkoušely si něco nového," pochválila Kyselová.

Nevšední zima ale čeká na děti také tento rok. „Rádi bychom udělali open air show s koňmi a speciálními efekty. Pravděpodobně na téma Vinnetou," nastínil své plány režisér pohádky Pavel Plch.

Pohádkou však nic nekončilo. „Nechceme děti jen přitáhnout ke koním, ale i předat jim to, co jsme se my učili jako junáci," vysvětlil Přech.

Děti nyní čeká velice zajímavé léto. „Plánujeme udělat mírně kaskadérský výcvik, aby děti uměly padat nebo sebeobranu," nastínil další počínání kroužku Plch.

Veřejnost může na pohádku zavítat v sobotu 24. června, a zhodnotit tak výkony malých herců.

Jana Kudrhaltová