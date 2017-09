Premiérové humpolecké Zpěvobraní představí tamní hudebníky

Humpolec – Do dvou týdnů nabitých hudebními čísly z domácí scény se ponoří od čtvrtka 14. září Humpolec. Startuje zde totiž historicky první ročník Zpěvobraní – To nejlepší z Humpolce. Celkem devět večerů se v Humpolci ponese ve znamení zpěvu a hudebních vystoupení. Akce přiblíží široké veřejnosti talenty z tamního města a jeho nejbližšího okolí.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

„V Humpolci máme řadu výborných hudebníků a ani o tom mnohokrát lidi neví. Říkala jsem si, že je vlastně škoda nedat je všechny dohromady a nepochlubit se,“ vysvětluje hlavní inspiraci pro uspořádání prvního ročníku Zpěvobraní ředitelka Informačního střediska v Humpolci Marcela Kubíčková.

Právě díky tomu získala celá akce, která v letošním roce zažije svou premiéru, podtitul To nejlepší z Humpolce. „Snažili jsme se, aby alespoň většina lidí, co v tom hudebním tělese vystupuje, byla z Humpolce. Aby se prostě ten sbor či skupina cítila být humpoleckou kapelou,“ upřesnila Kubíčková.

Organizátoři původně oslovili více skupin, než kolik jich na Zpěvobraní nakonec vystoupí. „Někteří nám účast odmítli z nedostatku času nebo proto, že nejsou schopni domluvit jednotný termín. Některé začínající kapely si zase na takové vystoupení netroufly,“ přemítala Kubíčková.

Návštěvníci se v rámci dvoutýdenního humpoleckého Zpěvobraní mohou těšit na celkem patnáct zajímavých vystupujících. „V rámci Zpěvobraní vystoupí například Mirka Časarová či Jana Borková, což jsou děvčata, která prošla místní základní uměleckou školou, jsou z Humpolce nebo blízkého okolí a dnes jsou to operní pěvkyně,“ prozradila Kubíčková. „Obě jsou to operní divy, které se věnují nejenom opeře, nejenom vážné hudbě. Dali jsme je dohromady v rámci jednoho koncertu a ještě k tomu přidali Lucii Honzlovou, která je také velice šikovná, a Bohdana Petroviče, který zpíval v Národním divadle a vyučuje zde na základní umělecké škole,“ dodala.

Právě zmíněné vystoupení těchto čtyř hudebníků je podle organizátorů zatím největším lákadlem Zpěvobraní. „Lístky nám mizí pod rukama,“ konstatovala s úsměvem Kubíčková.

Jednotliví zpěváci i celá hudební tělesa se představí na různých místech Humpolce, vždy od 19 hodin večer. Lidé se mohou těšit na vystoupení v sále kina, výstavním sále muzea, Tolerančním kostelíku Zichpil či klubu kina. „Vybírali jsme místa podle toho, jakou očekáváme návštěvnost. Máme sály, kde je tři sta míst, i menší sálky, kde je jich tak sto,“ upřesnila Kubíčková.

V neposlední řadě byl výběr místa pro jednotlivá vystoupení ovlivněn i akustikou a podle toho, co se kam žánrově hodí. „Nebudeme do Tolerančního kostelíka dávat big beat. Máme do akce zapojenou i muzejní zahradu, když bude hezké počasí, tak třeba country se může hrát při ohýnku venku,“ uzavřela Kubíčková.