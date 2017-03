Předškoláci v Hořepníku už v předstihu zasedli do lavic

Hořepník – Děti, které ještě nejsou školou povinné, už se učí, jaké je to sedět ve skutečné školní lavici.

Základní škola v Hořepníku na Pelhřimovsku pro své budoucí nejmladší žáky zahájila přípravný kurz, díky kterému v šesti lekcích poznají, jaké je to chodit do školy. Poprvé si roli prvňáčků vyzkoušeli 7. března. Do školních lavic ten den poprvé usedla téměř desítka předškoláků.



„Na první lekci pár dětí z důvodu nemoci chybělo, ale v letošním roce se kurzu zúčastní celkem čtrnáct předškoláků," prozradila učitelka hořepnické školy Zdeňka Švejdová, která přípravný kurz vede. Předškoláci zamíří do lavic celkem šestkrát během třech měsíců. „Děti z místní mateřské školy přijdou jednou za čtrnáct dní do první třídy, kde už si je převezme učitelka ze základní školy, a začne zhruba hodinový program," popsal průběh lekcí ředitel školy Milan Hupka.



Při každé lekci se učitelka s dětmi věnuje rozvoji jiné oblasti dovedností. „Během prvního setkání jsme se s předškoláky zaměřili na procvičení v oblasti hrubé a jemné motoriky," popsala náplň startovací lekce Švejdová, která si jako budoucí třídní učitelka současných předškoláků připravila celou řadu aktivit, které děti zaujaly. „Myslím, že všem dětem se začátek kurzu líbil a odcházely z první hodiny spokojené," dodala Švejdová.



Děti například hmatem poznávaly, co se ukrývá v sáčcích, správně přiřazovaly obrázky, a ty pak vlepovaly na pracovní list podle barevného rozlišení. Poté následovalo skákání panáka, při němž se učily počítat. Také se věnovaly procvičování motorických dovedností a opakovaly si barvy a tvary s pomocí kostiček. Školní hodinu zakončila pohybová činnost, k čemuž posloužil prolézací tunel.



Přípravné kurzy mají děti nejen pobavit, ale také jim v září pomoci snáze vykročit do povinné školní docházky. „Hlavním cílem kurzu je usnadnit dětem přechod z prostředí mateřské školy do nového prostředí základní školy," poukázala Švejdová.



V Hořepníku pro předškoláky pořádají seznamování se s novým prostředím školy druhým rokem. „K založení přípravného kurzu pro budoucí žáky první třídy nás inspirovaly zkušenosti z ostatních škol a samozřejmě pozitivní ohlasy z předchozího ročníku," poznamenal Milan Hupka. S tím, jak kurz probíhá, je i on spokojený.



Za aktivní práci v přípravném kurzu čeká předškoláky odměna. „Kurz bude zakončen 16. května, kdy chceme dětem slavnostně předat diplom a pár drobností jako vzpomínku," prozradila učitelka Zdeňka Švejdová.

