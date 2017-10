Práce na nové silnici finišují

Pelhřimovsko - Řidiči, kteří cestují po nové silnici, která leží mezi Pelhřimovem a Božejovem, už mohou sjíždět ke všem obcím, jenž právě tato silnice ulevila od rušného provozu.

Práce podél silnice I/34 Božejov – Ondřejov - Pelhřimov však na některých místech ještě pokračují. Kompletně dokončené by měly být tři měsíce po slavnostním otevření silnice, která míjí Myslotín, Ondřejov a Ústrašín.

Hotovo by tedy mělo být do začátku listopadu. „Jedná se o práce na polních cestách, rekultivaci stávajících neboli vyřazených částí vozovek, výsadbu, dokončovací práce a mimo jiné také úklid staveniště,“ řekla při otevření nové silnice Františka Revúcká z Ředitelství silnic a dálnic, Správy Jihlava, co všechno je ještě kolem silnice potřeba dodělat.