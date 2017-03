Pošta slaví 80 let, bez stěhování

Humpolec – Kulaté osmdesátiny slaví v letošním roce humpolecká pobočka České pošty. Zajímavá stavba se nachází na Havlíčkově náměstí a pozoruhodná je přinej᠆menším tím, že za celou dobu od zahájení provozu v roce 1937 nezměnila svůj vzhled, ani účel, pro který byla určena.

Stejně unikátní je skutečnost, že se v Humpolci instituce osmdesát let nestěhovala. Třeba v nedalekém Pelhřimově se pošta stěhovala loni, a určitě nešlo o jediné stěhování v posledních desetiletích.

Od roku 1937 sídlí humpolecká pošta v této budově postavené ve stylu prvorepublikového purismu a funkcionalismu. Návrh vytvořil v roce 1931 Karel Pecánek.

Exteriér budovy je charakterizovaný jednoduchými a symetrickými liniemi. „Nová budova sloužila potřebám pošty v Humpolci bez stavebních zásahů přes šedesát let a až na konci dvacátého století byla generálně opravena," uvedl Josef Zmek ve své publikaci 175 let pošty v Humpolci. Budova patří k malému množství poštovních budov v Česku, které až do současnosti zůstaly zachovány téměř beze změn exteriéru.

To dokládají fotografie z roku 1937 a stejně tak snímky z následujících desetiletí.

Do hlavní haly pronikalo denní světlo proskleným stropem. Právě tento prvek dokresloval a vyzdvihoval minimalistický styl, ve kterém byl zařízen interiér. Současná podoba interiéru ovšem prošla výraznou modernizací. Byl tam instalován elektronický odbavovací systém a přibyl bezbariérový vchod.

Nové jsou i vstupní dveře. „Výměny původních dveří jsem se nejprve obávala, ale nové dveře na fotobuňku nakonec sklidily velký úspěch především u starších lidí a u maminek s malými dětmi," uvedla vedoucí humpolecké řídící pošty Ivana Marešová.

Pošta v každém městě byla a zůstala významnou institucí. „To bylo v éře první republiky často symbolicky připomínáno formou státních znaků na poštovních a telegrafních úřadech," sdělil vedoucí oddělení správy sbírkového fondu Poštovního muzea Jan Kramář.

Také humpoleckou pobočku zdobí malý státní znak Československé republiky. Ten musel být za protektorátu zakryt, ale ihned po válce byl znovu obnoven a dodnes je na původním místě nad vchodem budovy.

Kromě státního znaku může pozornost kolemjdoucích upoutat také jižní fasáda budovy, kde se nachází vestavěná nerezová dvojschránka na listovní zásilky a ukázky obchodního zboží.

Pro humpoleckou poštu pracuje kolem čtyř desítek zaměstnanců, včetně pracovnic z menších poboček v okolí. „Měsíčně zde odbavíme asi třináct a půl tisíce klientů, ale toto číslo se například v období Vánoc blíží až k patnácti tisícům," upřesnila vedoucí Marešová.

Vloni se humpolecká pobočka zapojila do nového projektu s názvem Přátelská pošta. Hlavním cílem této akce je zpříjemnění návštěvy pobočky zákazníkům.