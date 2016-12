Pomocníci se pomalu rozrůstají

Pelhřimovsko – S nedostatkem dobrovolníků se potýká Oblastní charita Havlíčkův Brod.

V pelhřimovské oblastní charitě není situace tak vážná.



Havlíčkobrodská charita shání dobrovolníky do několika institucí. „Sháníme dobrovolníky do Astry denního centra pro seniory. Tam by bylo potřeba pomáhat při tvořivých dílnách nebo při přípravě programu pro seniory," řekla mluvčí havlíčkobrodské oblastní charity Aneta Slavíková.

„V Humpolci spolupracujeme i s Domovem Jeřabina, což je stacionář, kde jsou umístěni lidé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Tam by naše charita potřebovala dobrovolníky, kteří by pomáhali při tvořivých dílnách, doprovázeli klienty na vycházkách a výletech," pokračovala Slavíková.



Charita se však snaží pomáhat nejen v těchto centrech, ale také v rodinách, které pomoc potřebují. „Nejvíc v Humpolci potřebujeme dobrovolníky, kteří by byli ochotni doučovat děti z rodin, které se ocitly ve špatné životní situaci. Většinou se jedná o děti z prvního stupně základní školy. Pomáhali by jim s úkoly," vysvětlila mluvčí charity.



V současné chvíli spustila charita novou kampaň na získání dobrovolníků. „Snažíme se zveřejňovat letáčky, kde je nastíněno, k jakým činnostem dobrovolníky potřebujeme. Je tam kontakt na koordinátorku dobrovolníků. Veřejnost informujeme také prostřednictvím médií. Kampaň má úspěch, protože od té doby přibylo asi kolem deseti nových dobrovolníků," těšila se z úspěchu Slavíková.



Dobrovolnická činnost je atraktivní zejména pro studenty. „Pro studenty se jedná o velmi dobrou praxi, kterou si mohou napsat do životopisu. Pokud se ale jedná o mladého člověka pod 18 let, musí mít souhlas rodičů," upozornila mluvčí.



Poněkud odlišná situace je v Oblastní charitě Pelhřimov. „Nevyužijeme dobrovolnictví u klientů, protože nemáme pobytové zařízení. Jezdíme ke klientům domů a v tom případě není vhodné, aby doprovázeli naše pečovatelky dobrovolníci," řekla ředitelka charity Martina Kábelová.

V Pelhřimově se tak mohou angažovat ti, kteří by chtěli pomoci s organizací charitních akcí. „Někteří dobrovolníci nám pomáhají při organizaci charitních akcí jako je Zapalme svíčku a Tříkrálová sbírka nebo v našem charitním Šatníku. Za dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku jsme opravdu vděční. Tato sbírka stojí na mnoha a mnoha dobrovolných kolednících," vyjádřila vděk Kábelová.

„Také nám pomáhají lidé v oblasti IT nebo s právnickými službami. Uvítali bychom i nějakého dobrovolného grafika," jmenovala pomocníky ředitelka.



Pokud by se někdo chtěl stát dobrovolníkem, ale není si jistý, i s tím charita pomůže. „Naše koordinátorka vysvětlí zájemcům možnosti, v jakých službách by mohli působit a zároveň může proběhnout prohlídka toho zařízení, kde by pracovali. Výhodou také je, že dobrovolník se může s vedoucím konkrétní služby domluvit na tom, kolik času chce v zařízení trávit. Vše záleží na individuální domluvě," ukončila Slavíková.