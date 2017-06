Po škole se budou moci středoškoláci protáhnout na józe

Pelhřimov, Humpolec – V Domě dětí a mládeže (DDM) v Pelhřimově myslí na formu trávení volného času také u starších dětí. Tamní pracovníci totiž středoškolákům a starším dětem letos nově nabízejí možnost přihlásit se do kroužku jógy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V pelhřimovském DDM už sice kroužek jógy funguje, ale pouze pro děti od první do páté třídy. „Rozhodla jsem se tedy otevřít tento kroužek i pro středoškoláky. Myslím si, že by to pro ně mohlo být lákavé. V Pelhřimově sice už jóga je, ale především ve večerních hodinách,“ řekla Kateřina Matějů, lektorka kroužku.

Ta studentům navíc nabízí možnost se na termínu a čase jednotlivých hodin předem domluvit. „Je výhoda, že se studentům můžu časově přizpůsobit podle toho, jak se jim to bude podle školního rozvrhu zamlouvat. Myslím si tedy, že když se studentům přizpůsobím, tak by o kroužek jógy mohl být zájem,“ doufala Matějů.

Ti, kteří nebudou ani v září rozhodnuti, zda se na kroužek přihlásí, budou mít ještě možnost. Kroužky totiž v Pelhřimově startují až v říjnu. V září navíc Kateřina Matějů plánuje uskutečnit ukázkovou hodinu. „Na pelhřimovské obchodce a gymnáziu se chci domluvit, jestli by mi umožnili v hodinách tělocviku odcvičit jednu hodinu, aby studenti zjistili, jak bude kroužek probíhat,“ informovala Matějů.

Ideální počet účastníků kroužku je podle lektorky Kateřiny Matějové deset až patnáct zájemců. „Pokud by jich ale bylo víc, tak není problém udělat dvě skupiny a udělat i víc hodin,“ prozradila Matějů.

V DDM letos ještě - podle zájmu dětí - otevřou lezení pro začátečníky a kroužek Nerfové. „Jde o hru, kdy děti běhají se speciálními zbraněmi s měkkými náboji a těmi se trefují do terčů,“ vysvětlila Matějů. Prozradila také, že by chtěla otevřít ještě kroužek s názvem Umíme si pomoci. Děti by se tak učily základy zdravovědy a bezpečného pohybu.

Ve Středisku volného času v Humpolci nabídnou kroužky starším dětem letos poprvé. „Jednalo by se například o hudební či taneční kroužky,“ doplnila Miroslava Lisá ze Střediska volného času v Humpolci.

V Pelhřimově se děti mohou do kroužků přihlašovat prakticky ihned po skončení kroužkové sezony, v Humpolci mohou přihlášky vyplňovat až v srpnu. „Prvního září navíc v parku Stromovka pořádáme velkou akci s názvem Správná volba, kde si budou moci děti vybrat, na který kroužek by se chtěly přihlásit,“ informovala Lisá. ¨

Děti, které mají zájem vyplnit svůj volný čas během školního roku, najdou na akci stejné kroužky jako loni. „Letos dětem nabídneme ale i několik nových kroužků. Jedná se o kroužek sportovní, jako jsou například ragby či sebeobrana, relaxační, oddychové a netradiční, což je kroužek výtvarná technika. Zatím ale ještě s vedoucími domlouváme konkrétní termíny a časy, kdy budou kroužky probíhat,“ dodala Lisá.