Pivovary se vyzbrojily speciály

Pelhřimovsko – Sládci z některých pivovarů na Pelhřimovsku se letos opět pustili do vaření velikonočních speciálů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vlastimil Leška

Milovníci zlatavého moku se tak mohou těšit například na piva vícestupňová, postní či pivo vídeňského typu.



Želivský klášterní pivovar si pro své návštěvníky připravil šestnáctistupňové polotmavé postní pivo vídeňského typu. „Pivo tohoto typu vařím už třetím rokem a zatím je o něj zájem. Letos jsem chtěl tento velikonoční speciál změnit, ale po zralé úvaze jsem usoudil, že bude dobré, když ho ještě jeden rok zopakuji," přemítal sládek Želivského klášterního pivovaru Jiří Kratochvíl, kolikátou sezonu zmíněný speciál lidem nabízejí.



Prozradil také, že příští Velikonoce by lidé mohli ochutnat pivo silné jak chuťově, tak množstvím alkoholu, které je hutné a plné chuti. „Na příští rok přemýšlím o jiném pivu, ale ještě uvidíme, jaké budou obchodní výsledky letošního velikonočního speciálu. V příštím roce bych udělal také šestnáctku, ale bylo by to pivo stout," nalákal příznivce piva Jiří Kratochvíl. Velikonoční speciál v podobě tradičního čtrnáctistupňového piva uvedl na trh pelhřimovský pivovar Poutník už začátkem tohoto týdne.



„Velikonoční speciál je u nás k dostání už od úterka. Čtrnáctku, kterou děláme každý rok na Velikonoce a Vánoce, si lidé oblíbili," pochvaloval si referent prodeje pivovaru Jiří Vacek.



Ti, kteří o Velikonocích vyrazí v Pelhřimově na pivo, však budou moci ochutnat ještě další speciál. „V naší restauraci si budou moci lidé dát černé pivo Bavorskou třináctku. Posledně jsme vařili dvanáctku a ta se pila poměrně dobře, takže předpokládám, že i toto pivo bude mít úspěch," řekl majitel tamního soukromého pivovaru Na Čtyrce Ladislav Taisler.



Naopak humpolecký Rodinný pivovar Bernard na Velikonoce žádné pivní speciály nepřipravuje.

„Naše speciály máme celoročně v rámci projektu Rotující pípa, jedná se například o černou lavinu, nefiltrovanou čtrnáctku nebo svrchně kvašená piva ale (ale je typ piva – poznámka redakce)," uvedl mluvčí pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.



Rodinný pivovar Bernard vaří také nepasterovanou desítku, jedenáctku, dvanáctku, čtrnáctku, polotmavé, černé, to vše ve verzi lahvové, sudové, ale i filtrované a nefiltrované – sudové, a s přidáním čerstvých kvasnic ve verzi lahvové – kvasnicové.



Speciální velikonoční zlatavý mok letos svým zákazníkům nenabídne čerstvě vzniklý pivovar v Kamenici nad Lipou. „Na Velikonoce už mít pivo budeme, ale vařit velikonoční speciál nebudeme. První várku piva, konkrétně kamenické dvanáctky, jsme totiž uvařili teprve 1. března," řekl jednatel společnosti Pivovar Kamenice Milan Houška.



Nyní má pivovar připravenou také kamenickou dvanáctku, kamenickou desítku a kamenickou polotmavou třináctku.