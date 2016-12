Peníze investují do centra města

Humpolec – Ještě během ledna a února bude město Humpolec kalkulovat s rozpočtovým provizoriem. Samotný rozpočet schválí na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2018, které je prozatím naplánované na 1. března.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Jednou z největších investic, se kterou město v příštím roce počítá, je zajištění základní technické vybavenosti pro výstavbu rodinných domů v ulici Blanická. „Doufám, že vše klapne a bude to bez problémů. V lednu by se měl vybrat zhotovitel a do konce října příštího roku by měla být tato akce hotová," řekl starosta Jiří Kučera (ODS) na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Další výraznou položkou v rozpočtu bude zásah do historické části města. „Další větší investicí je zahájení rekonstrukce poslední historické části města zahrnující Husovu ulici a Havlíčkovo náměstí. Tam by pak měla proběhnout další jedna nebo dvě etapy, které se budou týkat prostranství před městským kulturním a informačním střediskem, a Školní ulice," informoval s plány Kučera.

Starosta také neopomněl zmínit spolupráci města s Krajem Vysočina. „Letos se nám s krajem povedla společná investice, a to rekonstrukce ulice Lnářská, přičemž kraj financoval své silnice a město investovalo do pouličního osvětlení a chodníků. Na příští rok připravujeme společnou investici v ulicích Kamarytova a Čejovská. Věřím, že je to na dobré cestě z hlediska majetkového vypořádání a stavebního povolení. Teď půjde jen o to, jak rychle Kraj Vysočina zakázku vysoutěží," vyjádřil naději starosta.

Nové podoby by se měla dočkat i křižovatka ulic Pražské, Zahradní a Okružní u budovy Vodaku a Penny Marketu. „Nejvíce nás pálí křižovatka u Penny a Vodaku, kde je nejvíce nehod. Město vypracovalo studii, předali jsme ji na Kraj Vysočina a ten letos zařadil do rozpočtu projekt ke stavebnímu povolení. V roce 2017 by měl být hotový projekt. Pokud bude vůle na kraji, tak rekonstrukce by se mohla zahájit v roce 2018," popsal budoucí kroky Jiří Kučera.

Se všemi těmito rekonstrukcemi se pojí také opravy vodovodů a kanalizací. „Jedná se o ty nepopulární činnosti, kdy rozkopeme město, pak to znovu zahrneme a jsou tam ztracené miliony, které jsou tak trochu skryté. Když už ale do komunikace zasahujeme, je vhodné vše propojit," vysvětlil tyto kroky starosta.

Během zasedání zastupitelstva se do rozpočtového provizoria přidala i další položka, se kterou se původně nepočítalo. „Žádám o doplnění částky pět set tisíc korun do tohoto bodu na projekty komunikací," přihlásil se na zasedání o slovo místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo. „V kraji mají problém s tím, sehnat dobrou projekční kancelář. My bychom chtěli v lednu a v únoru oslovovat projektanty a zahájit sami projekty. Proto chci vyčlenit částku na tyto účely. Nemůžeme uzavřít smlouvu s projektantem, pokud to není kryté, proto je nutné to mít zanesené v rozpočtovém provizoriu," ukončil Namyslo.