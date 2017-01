Pelhřimovští chovatelé slepic jsou na pozoru, bojí se nákazy

Pelhřimov – Chovatele drůbeže vystrašila ptačí chřipka, která po čase začala opět řádit. Preventivní opatření se dotkla i Českého svazu chovatelů v Pelhřimově.

ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kopáč

Zrušily se například chovatelské výstavy drobného ptactva. „Příští týden měla být výstava ve Velkém Beranově, ale všechno je teď odložené. Koncem ledna se dozvíme, jak to bude dál. Záleží na tom, jak se změní ohniska nákazy," prozradila Marie Špátová, jednatelka Českého svazu chovatelů Pelhřimov.

Také jsou podle Státní veterinární správy zakázané trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výkonnostní zkoušky, chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů. Za porušení těchto preventivních opatření dokonce hrozí vysoké peněžní pokuty.



Špátová také upozornila, jaká preventivní opatření teď chovatelé musí dodržovat. „Nemají se pouštět holubi a drůbež by měla být pokud možno zavřená," doplnila.



Z rizika nákazy ptačí chřipkou mají obavy i jednotliví chovatelé. „Ne že by nás to ovlivnilo nějak přímo, protože máme veškerou drůbež zavřenou a nepouštíme ji do volného výběhu. Ale samozřejmě že máme strach, kdyby se chřipka rozšířila i k nám. Dcera má chovné slepičky, kterých by byla opravdu škoda," popsal chovatel Milan Bláha.



Ze včerejších zpráv vyplývá, že se ptačí chřipka přiblížila k okresu Pelhřimov, nové ohnisko bylo zjištěnov Chotčinách na Táborsku.

Celkem už je tak v České republice šest ohnisek nákazy. Kromě jižní Moravy se ptačí chřipka rozšířila i do Čech, konkrétně do Lázní Toušeň v okrese Praha-východ.



Ptačí chřipka nejčastěji postihuje vodní ptáky, zejména pak husy, kachny a labutě, kteří virus přenášejí ve slinách, nosních sekretech a především v trusu.



Nemocní ptáci mohou mít dvě formy chřipky. V lehčím případě bývá příznakem zježené peří a méně početné snůšky vajec, těžší forma se projevuje horečkou a nakažení ptáci do dvou dnů hynou, protože virus zasáhne velkou část vnitřních orgánů.



Pro člověka je ale riziko nákazy téměř nulové. Oslabení jedinci se mohou nakazit pouze v případě, že by s nakaženým ptactvem přišli přímo do styku, případně požili jejich nedostatečně tepelně zpracované maso.

Jana Kudrhaltová