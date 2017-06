Pelhřimovský barokní skvost se otevře pro veřejnost

Pelhřimov – Kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově se na krátkou dobu otevře a odhalí svá tajemství. Veřejnost se může od čtvrtka 15. června seznámit s celým příběhem památky, která jako jediná zůstávala prozatím trvale uzavřena.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Adam Knesl

Zájemci mají možnost po osm dní, od 15. června do 23. června, nahlédnout do přímo do prostor kaple, kde bude mimo jiné i nainstalovaná výstava s názvem Obnova kaple Panny Marie Sedmibolestné v Pelhřimově. Ta podrobně mapuje osud kaple, která byla po dlouhá staletí ponechána svému osudu, i to, zda se podařilo zachránit vnitřní vybavení a fresky, kterými je kaple vyzdobena.

Pro milovníky historie si navíc Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo i dvě komentované prohlídky. Ty v úterý 20. června v 15 a v 16 hodin povede kurátorka výstavy Miroslava Kvášová a restaurátor Jaroslav Benda.

Kaple, která byla postavena okolo božích muk s obrazem Piety, si zachovala svou slohovou čistotu a barokní vzhled. Zajímavostí zůstává, že zmíněnému obrazu bylo v osmnáctém století připisováno několik zázračných uzdravení. Boží muka jsou navíc dodnes součástí hlavního oltáře. Pelhřimovská kaple se nachází v blízkosti tamního autobusového nádraží a díky unikla v minulosti požárům, které poznamenaly vnitřní část města.

Výstava v kapli Panny Marie Sedmibolestné je zároveň i zahájením projektu Baroko, velký sloh na malém městě, který pro letošní sezónu připravilo pelhřimovské Muzeum Vysočiny.



Otevírací doba

Všední dny

15.00 – 17.00 hodin

Sobota a neděle

14.00 – 17.00 hodin