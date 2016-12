Pelhřimovsko chce být sexy

Pelhřimovsko – Zvýšit atraktivitu pelhřimovského okresu, vybudovat jeho společnou image, zajistit koordinaci aktivit cestovního ruchu a tím nalákat návštěvníky, kteří nepřijedou jen na den, ale stráví v něm i několik nocí, by mohla zajistit nová instituce s názvem Destinační kancelář Vysočina západ.

PelhřimovFoto: DENÍK/Vilém Doležal

To, že toto speciální uskupení, které vyšlo z iniciativy Okresní hospodářské komory, podpoří i město Pelhřimov, rozhodli tamní zastupitelé na svém prosincovém zasedání. „Jde o to, že se údajně připravují nějaké dotační možnosti, které budou poskytovány právě pouze těmto spolkům nebo právě této destinační kanceláři," prozradil místostarosta Pelhřimova Ladislav Med.

Dodal také, že Destinační kancelář Vysočina západ už má navolené orgány, a to předsedu, tajemníka a zpracovatele. „Tito lidé by se starali o celoplošný rozvoj okresu Pelhřimov," nastínil Ladislav Med, jak by uskupení fungovalo.

Vysočina západ by tedy měla za cíl, aby se možní návštěvníci pohybovali nejen po jednotlivých městech, ale přímo po celém okrese. „Samotná města totiž asi nedokáží nabídnout tolik zájmových činností, které by turisty zabavily třeba na celý týden," dodal Med.

Města Pelhřimov a Humpolec se k této iniciativě stavěla poněkud chladně. „Nám tady v Pel᠆hřimově a v Humpolci zajišťují cestovní ruch, a všechno co je s ním spojeno, kulturní zařízení města. Ostatní města ale tyto možnosti nemají, takže tento projekt uvítala," řekl Med.

Po diskusi ale pelhřimovští radní dospěli k názoru, že toto uskupení by bez největších měst okresu, kterými jsou právě Pelhřimov a Humpolec, nemělo asi moc smysl.

Uskupení, které by mohlo do pelhřimovského okresu přilákat více turistů a návštěvníků, je samozřejmě spojeno s členským příspěvkem. „Pro nás to znamená, že za rok 2017 by tento příspěvek činil necelých šedesát tisíc korun," uvedl Med.

Podobné spolky už na Vysočině vznikly také na Žďársku a Třebíčsku. Destinační kancelář Vysočina západ by turistům poskytla webové stánky a mobilní aplikace, kde by byla soustředěna veškerá data z měst okresu, aby byla dostupná pro co nejširší veřejnost. „Další prezentace našeho okresu by se pak vyvíjela dál," sdělil Med.