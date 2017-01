Pelhřimovská veřejná lednice: Naplňují ji i místní obchody

Pelhřimov – Veřejná lednice v Pelhřimově, která sídlí v kavárně Agáta kina Vesmír, spolupracuje s pelhřimovskými obchody.

Veřejná lednice v Pelhřimově je všem přístupná ve všední dny od 10 do 20 hodin.Foto: Deník/Denisa Šimanová

Potraviny, které už prodejci neudají, tak končí v lednici, ze které se může občerstvit úplně každý. „Teď po Novém roce jsem tu měl zase nové příspěvky. Pomalu se mi daří navyšovat zdroje. Mám přislíbené příspěvky od různých obchodů, kde se zbavují tímto způsobem věcí, které by jinak museli likvidovat," prozradil provozovatel kavárny Agáta a autor projektu veřejné lednice v Pelhřimově Jiří Křenek.

Svým zbožím přispívá například pelhřimovský obchůdek se zdravou výživou Na rozcestí a Ovoce – zelenina Jan Janeček v Nádražní ulici. „Tam hodně dbají na kvalitu, takže potraviny, které jsou jen malinko horší, už pro ně nejsou na prodej. Jednou týdně tam tedy zaskočím a vyzvednu potraviny, které už nechtějí," popsal Křenek spolupráci s pelhřimovskými prodejnami.

Přestože zájemci, kteří by z veřejné lednice čerpali, se v tuto dobu příliš nehrnou, zrušit ji její tvůrce zatím neplánuje. „Zatím neuvažuji o tom, že bych lednici zrušil. Pořád jí dávám šanci a ještě se snažím oslovit jiné obchody," informoval Křenek.

Dodal také, že jde především také o propagaci, díky které se o veřejné lednici dozví více lidí. „V tomto počasí se ale lidem moc nechce, a to ani těm, co přispívají nebo těm, co by z lednice čerpali. Lidé, kteří chodí do kina, veřejnou lednici spíš jenom okukují a říkají, že je to hezká myšlenka," přemítal Křenek.

Ze začátku, kdy veřejná lednice v Pelhřimově vznikla, se lidé o možnosti čerpání z ní hodně zajímali. „V té době ale ještě nebyl takový přísun. Když tu potom byli třikrát čtyřikrát a nikdy tu zrovna nic nebylo, tak je to asi nejspíš trochu odradilo," řekl Křenek.

Donést potraviny do veřejné lednice může kdokoliv, kdo nechce, aby končily v kontejnerech. Zároveň občerstvit se z ní mohou všichni, kterým nevadí omezená trvanlivost, nebo horší vzhled nabízených produktů. „Není to nijak limitované, že by si musel brát potraviny jen sociálně slabý člověk. Tady jde o to, aby se potraviny, které by se jinak vyhazovaly, ještě nějak využily," vysvětlil Křenek poslání veřejné lednice.

V pelhřimovské veřejné lednici se zatím objevily například grepy, jablka, papriky, sojové, čokoládové a ovocné dezerty či bagety. „Před Vánoci jsem zavíral na dva týdny, tak jsem musel lednici vyprázdnit. Nějaké papriky, které tu byly, jsem udal, zbytek jsem ale musel vyhodit. S tím se musí počítat, že se ne vždycky potraviny udají, ale jde o to, aby se nevyhazovaly rovnou," vysvětlil Jiří Křenek.

Přispět do ledničky či z ní čerpat mohou lidé v běžnou otevírací dobu kavárny Agáta, tedy od pondělí do pátku od deseti do dvaceti hodin. Během víkendů a svátků pouze před filmovým představením podle programu kina Vesmír.