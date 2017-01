Pelhřimovská Dub Gallery láká sběratele výlohou přímo do ulice

Pelhřimov – Milovníky moderního umění od prosince upozorňuje na Dub Gallery výloha přímo do ulice.

Na slavnostní otevření rozšířené galerie přišlo hodně lidí. K vidění tu jsou například obrazy od Zbyňka Sedleckého nebo slovenských malířů Martina Knuta a Dávida Baffiho.Foto: Jindřich Štěrba

Pelhřimovská galerie se totiž rozrostla o prostory v přízemí domu, kde doposud sídlila, a dostává se tak do povědomí mnohem více lidí.

Ačkoliv galerie funguje už tři roky, rozšířila se až před nedávnem. „Před Vánocemi jsme otevřeli i přízemí a prostory jsme vzájemně propojili," přiblížil majitel galerie Filip Dub.

Za tu dobu už si Dub Gallery našla i své pravidelné zákazníky. „To je takový základ té galerie. Je potřeba mít stálé sběratele, kteří sledují výtvarnou scénu a buď díla přímo nakupují, nebo se chodí dívat na obrazy, které zde máme," přiznal Dub. Sběratelem umění je i sám majitel. Bez toho by to podle jeho slov ani nešlo.

Kromě sbírání se galerista věnuje i malování. „Já jsem maloval už odmala. Chodil jsem na hodiny k našemu rodinnému příteli Petru Šnoblovi. Ale moje tvorba není k tomu, abych se s ní nějak chlubil, takže moje obrazy tady k vidění opravdu nejsou," zasmál se.

Vztah k výtvarnému umění prý podědil po svém dědovi. „Postupně se to vypracovalo k tomu, že jsem se seznámil s různými kurátory a výtvarníky. Nejdříve jsme otevřeli galerii v Bratislavě, ale pak jsme se shodou náhod přestěhovali sem a v našem rodinném domě udělali galerii," zavzpomínal Dub.

Nejen obrazy, kterých tu visí mezi stem až sto padesáti, ale i dřevěné sochy, jejichž autorem je Edvardas Racevičius, skrývá Dub Gallery. „To je výtvarník původem z Litvy, který ale už několik let žije v Německu. Dělá opravdu krásné plastiky ze dřeva," přiblížil galerista. Pokud se najdou další umělci, nemusely by to podle slov majitele být jediné sochy v Dub Gallery.

Otevírací doba galerie je od patnácti do osmnácti hodin ve dnech od úterý do čtvrtka. Po dohodě s majitelem ale není problém přijít i jindy. „Samozřejmě, že když chce někdo přijít mimo pracovní dobu, tak mu vyhovím. Když sem jedou zákazníci z větší dálky, tak se domluvíme individuálně podle jejich potřeb a otevřu jim galerii kdykoliv, to není problém," řekl Dub.

Rozšířením galerie to ale nekončí. „Horní část bude věnovaná samostatné scéně jednoho autora a spodní bude výběr všech výtvarníků, tak jak to je teď. Další věc, kterou máme v plánu, je dokončení rezidenčního ateliéru pro výtvarníky, kteří k nám chtějí přijet, bydlet tady a malovat. A ze vzniklých děl by se pak udělala výstava," dodal Dub.

Jana Kudrhaltová