Pelhřimov spatřil komtesu i obraz Slunce

Pelhřimov – O dva nové rekordy se ve čtvrteka rozrostla expozice Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Za obdiv zde stojí největší socha komtesy Hortenzie oblečená do šatů z tisíců papírových ruliček, která se stala novým českým rekordem spolu s obrazem Slunce, sestaveného z téměř tisíce usušených okvětních lístků.

Obraz komtesy získal rekord.Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Téměř z ničeho se dá vytvořit dílo, které zaujmea stane se rekordem. Důkazem je 170 centimetrů vysoká socha komtesy z dílny čtyřiašedesátileté Taťjany Krechové, kterou vyrobila ze směsi sádry, lepidla a papíru. Jak sama autorka říká, nejraději vyrábí ze zbytkových záležitostí a přírodnin. „Komtesa Hortenzie bude zapsána do České knihy rekordů a stává se exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově z toho důvodu, že to je socha, která je oblečená, díky paní Taťjaně Krechové, do šatů z největšího počtu papírových ruliček. Je jich tam 4 752, což představuje jeden a půl kilometru délky," popsal prezident agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek první z nových rekordních exponátů.

OSOBNÍ VZPOMÍNKA AUTORKY

Vlasy komtesy, které jsou z usušených květů hortenzie, daly komtese nejen jméno, ale jsou i spojené s osobní vzpomínkou autorky. „Dostala je od pána, jemuž rostly u domu, a ona se jimi chtěla potěšit ve chvíli, kdy jí umírala maminka," odtajnil Miroslav Marek příběh květin, které daly novému rekordu jméno.

I doplňky, kterými se komtesa pyšní, jsou originály z rukou dobříšské rekordmanky. Sama vyrobila komtese kabelku a rukavičky. „I náhrdelník, který má Hortenzie na krku, je vytvořen z usušených okvětních lístků, které paní Krechová sama usušila," doplnil Miroslav Marek.

POUŽILA TÉMĚŘ TISÍC LÍSTKŮ

Okvětní lísky gerber, chryzantém, slunečnica gazánií použila Taťjana Krechová i na vytvoření svého druhého rekordu, který se do české knihy rekordů a kuriozit ve čtvrtek zapsal společně s Hortenzií. „Obraz Slunce se stal českým rekordem z toho důvodu, že je vytvořen výhradně z okvětních lístků čtyř květin. Lístků je na obrazu použito celkem 940, přičemž rozměr samotného slunce je 41 krát 41 centimetrů," uzavřel popisem druhého nového českého rekordu vyprávění Miroslav Marek.

Monika Pelíšková