Pan Bernard na mě působí jako rovnej chlap, co má koule, oceňuje Kuba Ryba

Humpolec – Jedním z hostů letošního Bernard festu je i česká punk-rocková skupina Rybičky 48. Ta se postupně vypracovala na stálici letních festivalů a je oblíbená nejen mezi mladými. Co si myslí o fanoušcích z Pelhřimovska, ale i jaký má vztah k pivu, prozradil frontman kapely Kuba Ryba.

Rybičky 48 v Humpolci zazpívaly už v roce 2012. Tenkrát to ale bylo v rámci tamního Majálesu.Foto: archiv Deníku

Po kolikáté už zahrajete v Humpolci?

Abych byl upřímný, tak to úplně přesně nevím. Určitě to ale bylo víc jak dvakrát. Fanoušci z Humpolce byli pokaždé skvělí.



Na co se mohou fanoušci těšit? Zahrajete staré dobré hity nebo s sebou přivezete i nějakou novinku?

Zahrajeme průřez celé naší tvorby. Příznivci naší kapely se tak mohou těšit jak na novější, tak i starší songy.



Co říkáte na publikum z Pelhřimovska?

Například koncerty přímo v pelhřimovském kulturáku patří mezi naše nejoblíbenější štace. Řekl bych, že to snad mluví za vše.



Jaký máte vztah k Pelhřimovsku? Zavítáte sem někdy i mimo koncerty?

Zcela upřímně, přes sezonu nemám moc času cestovat. Kdykoliv mám volno víc jak tři týdny, tak jedu do Asie. Takže ne. Měl jsem ale na Pelhřimovsku jednu léčitelku, která mi hodně pomohla. Bydlela v malé vesničce, kde bylo moc krásně.



Máte naplánované ještě nějaké koncerty na Vysočině během léta?

Myslím, že o prázdninách se tam ještě asi dvakrát podíváme. Konkrétně se na Pelhřimovsku objevíme ještě prvního července na Jatka festu v Pacově. Veškeré informace o koncertech fanoušci najdou buď na stránkách rybicky48.cz nebo našem Facebooku.



V roce 2014 jste přibrali dalšího člena, a to Michala Brenera. Jak jste se s ním za tu dobu sžili?

Michal je zlatíčko. Hraje s námi už téměř čtyři roky a má stejná práva a povinnosti jako my - zakládající členové. Musím říct, že si neumím představit, že by tam místo něj byl někdo jiný. Je to skvělej muzikant a výbornej parťák.



Plánujete v budoucnu kapelu ještě nějak rozšířit?

Momentálně nic takového neplánujeme.



Jak vypadá vaše příprava před koncertem?

Hodně piva a hodně Morgana. Asi tak. (smích)



Máte nějaký zvláštní rituál předtím, než vyjdete na pódium?

Přejeme si s klukama a celým týmem dobrý koncert.



Přeci jen vystoupíte na pivařském festivalu, máte rádi pivo?

Já pivo moc nepiju, jsem spíš na tvrdší. Ale kluci pijou pivo hodně a rádi.



A co říkáte konkrétně na Bernarda, ochutnali jste ho někdy?

Když jsem měl v minulosti rockový klub, tak jsme tam Bernarda čepovali. Panu majiteli osobně hodně fandím. Dokonce jsem si koupil jeho knížku. Výborný čtení. Sice pana Bernarda neznám osobně, ale působí na mě jako rovnej chlap, co má koule.

Čemu se kromě hraní a skládání ještě věnujete?

S kamarádem a popovým zpěvákem Pekařem (Petr Štolba – pozn. red.) skládáme texty písní i pro jiné kapely. Jinak přes týden jsem s přítelkyní a staráme se o naše pejsky.



Jaké máte plány do budoucna?

Hrát, hrát a zase hrát. Chceme to dělat co nejlíp, dávat do toho všechno a v osmdesáti umřít na pódiu! (úsměv)

Jana Kudrhaltová