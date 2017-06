Pacovští najdou nový únikový východ z Pekla

Pelhřimov – Popadané stromy, k nimž hasiči vyjížděli v noci za čtvrtka na pátek, si na Pelhřimovsku vyžádaly 18 výjezdů. Na Pelhřimovsko dorazily bouřky později, do půlnoci vyjížděli pouze hasiči z Humpolce, a to do Jiřic.