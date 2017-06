Osm žáků přivezlo jedenáct medailí z Evropských her

Vysočina – O vítězi krajského přeboru i třech sestupujících je už na Vysočině rozhodnuto. V závěrečném kole by přece jenom bylo ještě o co hrát. Díky „mimořádně divoké" sezoně, co se týče sestupů, se mohou vrátit do divize i fotbalisté Havlíčkova Brodu.